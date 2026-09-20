एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मुकाबला? जानें कब शुरू होगा पुरुष क्रिकेट इवेंट

Asian Games 2026 Cricket Schedule: भारत और पाकिस्तान की टीमें इस इवेंट में सीधा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे. आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल कैसा है और भारत और पाकिस्तान के बीच कब मुकाबला खेला जा सकता है.

एशियम गेम्स 2026 का आगाज शनिवार से हो चुका है और महिला क्रिकेट खेला भी जा रहा है. लेकिन फैंस को एशियन गेम्स में अब पुरुष क्रिकेट का इंतजार है. दरअसल, इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा सकता है, जिसकी वजह से फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, भारत और पाकिस्तान की टीमें इस इवेंट में सीधा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे. आइए जानते हैं कि एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल कैसा है और भारत और पाकिस्तान के बीच कब मुकाबला खेला जा सकता है.

कब शुरू होगा पुरुष क्रिकेट इवेंट?

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट इवेंट गुरुवार 24 सितंबर से शुरू हो जाएगा. पहला मुकाबला मेजबान जापान और अफगानिस्तान के बीच खेला जाना है. एशियन गेम्स में पहले 6 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. इन ग्रुप की टॉप-4 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे. ऐसे में अफगानिस्तान और नेपाल की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं.

टीम इंडिया का कब होगा पहला मैच?

भारतीय टीम सीधा क्वार्टर फाइनल खेलेगी. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में पहले ही हैं. भारतीय टीम का पहला मैच सोमवार 28 सितंबर को होना है. हालांकि, टीम इंडिया का सामना ग्रुप ए की दूसरे स्थान वाली टीम से होगा, जो अभी तय नहीं है.

भारत और पाकिस्तान के बीच भी खेला जा सकता है मैच

एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की टीमें खेल रही हैं. ऐसे में उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. दरअसल, अगर दोनों टीमें पहले क्वार्टर फाइनल जीतती है और उसके बाद सेमीफाइनल भी जीत लेती हैं, तो दोनों टीमों के बीच फाइनल में भिड़ंत हो सकती है. हालांकि, दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं, जिसके बाद इस मैच की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट शेड्यूल

ग्रुप स्टेज

जापान बनाम अफगानिस्तान, 24 सितंबर

हॉगकॉग बनाम मलेशिया, 24 सितंबर

हॉगकॉम चीन बनाम ओमान, 25 सितंबर

अफगानिस्तान बनाम नेपाल, 25 सितंबर

जापान बनाम नेपाल, 26 सितंबर

मलेशिया बनाम ओमान, 26 सितंबर

क्वार्टर-फाइनल

पाकिस्तान बनाम बी2, 28 सितंबर

भारत बनाम ए2, 28 सितंबर

श्रीलंका बनाम ए1, 29 सितंबर

बांग्लादेश बनाम बी1, 29 सितंबर

सेमीफाइनल-फाइनल