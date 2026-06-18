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कब शुरू होगा IPL 2027? BCCI ने दिया बड़ा अपडेट; जानें 74 या 94 कितने खेले जाएंगे मुकाबले

BCCI Secretary on IPL 2027: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिन देवजीत सैकिया ने इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 18, 2026, 10:41 PM IST

कब शुरू होगा IPL 2027? BCCI ने दिया बड़ा अपडेट; जानें 74 या 94 कितने खेले जाएंगे मुकाबले

IPL 2027 (Photo X)

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आईपीएल 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया और लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी. 31 मई को आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था. आईपीएल 2026 फाइनल के बाद फैंस के बीच आईपीएल 2027 की चर्चा शुरू हो गई थी. वहीं अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिन देवजीत सैकिया ने इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें सीजन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

आईपीएल 2027 को लेकर बीसीसीआई ने दिया अपडेट

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईपीएल 2027 को लेकर कहा, "आईपीएल को जल्दी शुरू करने से खिलाड़ी ही नहीं दर्शकों को भी फायदा होगा. इस साल आईपीएल 28-29 मार्च को शुरू हुआ और 31 मई तक चला. हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 15 मई के बाद टूर्नामेंट के अंतिम चरण में बारिश या मानसून से पहले के मौसम से व्यवधान पड़ने की आशंका बनी रहती है. इसके अलावा तब तक मौसम काफी गर्म हो जाता है, जो न तो खिलाड़ियों के लिए और ना ही फैंस के लिए बहुत अनुकूल है."

उन्होंने आगे कहा, "बीसीसीआई के साथ-साथ हमारी आईपीएल संचालन परिषद में भी इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या हम टूर्नामेंट को मार्च के आखिर के बजाय थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं. अगले साल से हम इसे जल्दी शुरू करने का प्रयास करेंगे. मैंने अपने महाप्रबंधक को निर्देश दे दिया है कि वो ऐसा कार्यक्रम तैयार करें, जिससे हम 10 मार्च तक टूर्नामेंट शुरू करके 15 मई तक समाप्त कर सकें."

गर्मी के कारण लिया जा सकता है फैसला

देवजीत सैकिया ने गर्मी का हवाले देते हुए कहा, "मुझे फैंस के साथ-साथ खिलाड़ियों से भी बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि सभी खिलाड़ी इतनी गर्म परिस्थितियों में खेलने के आदी नहीं हैं. इसलिए हम इसे 15 मई तक समाप्त करना चाहते हैं. ये अब हमारा पहला लक्ष्य है. फिलहाल ये संभव नहीं है, क्योंकि हमें विभिन्न देशों से आने वाले खिलाड़ियों से संबंधित कई अन्य मामलों पर विचार करना होगा. बड़ी मुश्किलों के बाद हमें ये दो महीने की अवधि मिली है."

74 या 94 कितने मुकाबले खेले जाएंगे?

सैकिया ने 74 या 94 मुकाबलों की चर्चा को लेकर कहा, "दो महीने से आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अन्य देशों को भी द्विपक्षीय मैच खेलने होते हैं. इसलिए इस समय मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने के बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है. आने वाले सालों में स्थिति क्या होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मुझे मैचों की संख्या 74 से बढ़ाकर 94 करने की कोई संभावना नजर नहीं आती. क्योंकि इसके लिए न केवल भारत, बल्कि आईसीसी के अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के हितों को भी ध्यान में रखना होगा."

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