IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

IND vs WI Test Series Details: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होने जा रहा है. आपको यहां सीरीज को लेकर पूरी जानकारी मिल जाएगी.

एशिया कप 2025 जीतने के बाद अब टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मैच कल यानी गुरुवार 2 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए दोनों ही टीमों का ऐलान एशिया कप के दौरान ही हो गया था. वहीं अब टेस्ट सीरीज के लिए सभी खिलाड़ी अपनी कमर कस रहे हैं. भारतीय टेस्ट टीम एशिया कप के लिए टीम के बहुत ही कम खिलाड़ी मौजूद है, जिसमें कप्तान शुभमन गिल का नाम है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत और वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज कब और कहां खेली जाएगी. आप यहां सीरीज को लेकर पूरी जानकारी जान सकते हैं.

कब खेला जाएगी टेस्ट सीरीज?

वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम मौजूदा वक्त में भारत में है. टीम को यहां मेजबान टीम भारतीय क्रिकेट टीम से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक खेला जाएगा. वहीं दूसरा मैच 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक खेला जाना है.

कहां खेले जाएंगे टेस्ट सीरीज के मुकाबले?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है.

कितने बजे से शुरू होंगे मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से शुरू होंगे. ये दोनों मैचों की टाइमिंग है. हालांकि टॉस सुबह 9 बजे से होगा.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

टीम इंडिया- देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज- एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स और जोमेल वारिकन.

