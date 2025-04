आईपीएल 2025 का 35वां मैच रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है. लेकिन बारिश की वजह से अभी तक मुकाबले का टॉस भी नहीं हो सका है.

अब फैंस के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ. तो किस टीम का नफा होगा और किसका नुकसान होगा. आइए हम आपको बताते हैं.

बेंगलुरु और पंजाब का मुकाबला अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलेंगे. रॉयल चैंलेजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स दोनों ही टीमों ने 6-6 मैच खेले हैं. जिसमें 4 मैच में जीत और 2 मुकाबले में हार का मुंह दोनों ही टीमों को देखना पड़ा है.

🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨



𝟴:𝟯𝟬𝗣𝗠 𝗜𝗦𝗧 & 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲 : Chinnaswamy Update 🌧️



Rain continues in Bengaluru, with no clear sign of stopping. Will we get some play tonight? Can't say 🤷



𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝘂𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗿𝗲𝗮𝗹-𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀!#RCBvsPBKS | #IPL2025 pic.twitter.com/hLdEiSdW2E