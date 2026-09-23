एशियन गेम्स में पूरी क्रिकेट टीम को मिलता है मेडल, जानें टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन या फुल स्क्वाड को मिला गोल्ड

Medal Rule in Asian Games for Team Events: भारत को पहला और इकलौता गोल्ड क्रिकेट में आया है.एशियन गेम्स के 20वें संस्करण में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है.

भारत को पहला और इकलौता गोल्ड क्रिकेट में आया है.एशियन गेम्स के 20वें संस्करण में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. क्रिकेट में किसी भी मैच में 15 सदस्यीय टीम होती है, जिसमें से 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि एशियन गेम्स, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी टीम इवेंट में मेडल किसको मिलता है. पूरी टीम को, प्लेइंग इलेवन को या कप्तान को. एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता और श्रीलंका ने सिल्वर, तो क्या दोनों टीमों के कप्तान को गोल्ड मिला या पूरे स्क्वाड को. आइए जानते हैं कि इन टूर्नामेंट मेडल को क्या नियम है.

श्रीलंका को हराकर दूसरी बार जीता गोल्ड

भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हरा दिया है और लगातार दूसरा गोल्ड अपने नाम किया. इससे पहले साल 2023 में भी भारतीय महिला टीम ने गोल्ड अपने नाम किया था. फाइनल में भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका 69 रनों पर सिमट गई. भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों में 79 रनों की शानदार पारी खेली.इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के ठोके.

एशियन गेम्स में पूरी क्रिकेट टीम को मिलता है मेडल

एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक हो. किसी भी टूर्नामेंट में किसी टीम इवेंट में सभी खिलाड़ियों को मेडल दिया जाता है. जैसे भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता,तो टीम के 15 सदस्यीय टीम को गोल्ड दिया गया. इसी तरह क्रिकेट के अलावा जितने भी टीम इवेंट होते हैं, सभी सदस्यीयों को मेडल मिलता है. उसी तरह सिल्वर जीतने पर श्रीलंका की पूरी टीम को मेडल मिले हैं और पाकिस्तान की पूरी टीम को ब्रांज मेडल. लेकिन ये 15 मेडल नहीं बल्कि सिर्फ एक मेडल ही जोड़ा जाएगा. नियम के अनुसार, सभी खिलाड़ी को मेडल मिलेगा. लेकिन इवेंट के हिसाब से उसे सिर्फ एक पदक माना जाएगा.

पुरुष क्रिकेट टीम का कब होगा फाइनल?

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट समाप्त हो चुका है. लेकिन पुरुष क्रिकेटकी शुरुआत24 सितंबर से होगी, जबकि भारतीय टीम ने सीधा क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया, तो टीम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले 28 सितंबर से शुरू होंगे. पुरुष क्रिकेट में गोल्ड मैच यानी फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को खेला जाएगा.

एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट शेड्यूल

जापान बनाम अफगानिस्तान, 24 सितंबर

हॉगकॉग बनाम मलेशिया, 24 सितंबर

हॉगकॉम चीन बनाम ओमान, 25 सितंबर

अफगानिस्तान बनाम नेपाल, 25 सितंबर

जापान बनाम नेपाल, 26 सितंबर

मलेशिया बनाम ओमान, 26 सितंबर

पाकिस्तान बनाम बी2, 28 सितंबर

भारत बनाम ए2, 28 सितंबर

श्रीलंका बनाम ए1, 29 सितंबर

बांग्लादेश बनाम बी1, 29 सितंबर

पहला सेमीफाइनल, 1 अक्टूबर

दूसरा सेमीफाइनल, 1 अक्टूबर

ब्रांज मेडल मैच, 3 अक्टूबर

फाइनल मैच, 3 अक्टूबर

मेडल टैली में किस स्थान पर है भारत?

एशियन गेम्स 2026 में भारत की शुरुआत काफी धीमी हुई है. भारत ने 23 सितंबर तक कुल 12 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रांज मेडल हैं. इसके साथ ही भारत मेडल टैली में 13वें स्थान पर है. भारत से ऊपर कई छोटे देश हैं,जिन्होंने भारत से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं. हालांकि, पुरुष क्रिकेट में एक और गोल्ड आने की पूरी उम्मीद है. क्योंकि बीसीसीआई ने अपनी सीनियर टी20 टीम को ही एशियन गेम्स के लिए चुना है.