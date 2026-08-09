भारतीय खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर क्या है COE का नजरिया?

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के चीफ वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों के चोटिल होने को लेकर बात की है और चीफ वीवीएस लक्ष्मण ने अपना नजरिया भी सामने रखा है.

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर हैं, जहां टीम इंडिया को दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसकी पहला मुकाबला 15 अगस्त, 2026 से खेला जाएगा. इस सीरीज से पहले टीम इंडिया और बीसीसीआई की टेंशन काफी बढ़ गई है. क्योंकि भारतीय खिलाड़ी लगातार चोटिल हो रहे हैं. जसप्रीत बुमराह से लेकर हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या तक स्टार खिलाड़ी चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं. ऐसे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के चीफ वीवीएस लक्ष्मण ने खिलाड़ियों के चोटिल होने को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि इसपर COE का नजरिया क्या है.

पुरुष और महिला दोनों टीमों के खिलाड़ी हो रहे चोटिल

सीनियर पुरुष और महिला टीमों को अलग-अलग मौकों पर चोटों की समस्या का सामना करना पड़ा है. इसे देखते हुए वीवीएस लक्ष्मण ने बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास, सचिव देवजीत सैकिया, कोषाध्यक्ष रघुराम भट्ट और संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया के साथ रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इन सभी ने लक्ष्मण के साथ बेंगलुरु के बाहरी इलाके में करीब 40 एकड़ में फैले इस हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में चोटों की बढ़ती समस्या पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग भी की थी.

क्या बोले COE की चीफ?

वीवीएस लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सीओई सिर्फ एक रिहैब सेंटर नहीं है. क्रिकेटर्स को बेहतरीन प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए इसकी भूमिका और भी बड़ी है. ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन जाहिर है, जब कोई टॉप लेवल पर खेलता है, तो उसे शत प्रतिशत से ज्यादा देना होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप अपनी भूमिका या टीम में चुने जाने के मकसद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं कि आज के खिलाड़ियों को उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा क्रिकेट खेलना पड़ता है, जब मैं खेलता था. जाहिर है, टी20 और तीनों फॉर्मेट के आने से ऐसा हुआ है, लेकिन यहीं पर सीओई और एसएसएम स्टाफ की पहल खिलाड़ियों के काम आएगी. ये सिर्फ अनुबंध वाले या चुने हुए खिलाड़ियों के लिए नहीं है, बल्कि इससे राज्य स्तर के खिलाड़ियों को भी फायदा होगा. इसलिए मुझे लगता है कि चोटें किसी भी खिलाड़ी के खेल का एक अहम हिस्सा होती हैं."

लक्ष्मण ने आगे कहा, "मैं बस यही दोहराना चाहता हूं कि जब आप सबसे ऊंचे स्तर पर खेलते हैं, तो एक सीरीज खत्म होने के बाद अगली सीरीज तक आप बेहतर और फिट बनने के लिए अपने आप कड़ी मेहनत करते हैं. भले ही आप ऐसा करते हैं, फिर भी आप चोटिल हो सकते हैं. अगर आप चोट से बचने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेल रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि एक बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बदलाव आया है. वो ये है कि आप चोट को कैसे देखते हैं. क्या आप चोट को नकारात्मक चीज मानते हैं? या आपको लगता है कि ये खेल का एक हिस्सा है?"

उन्होंने कहा, "जाहिर है, खिलाड़ियों की देखभाल की प्रक्रिया में सुधार और विकास होता है, लेकिन चोटें तो लगेंगी ही. मुझे लगता है कि इसीलिए मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत जरूरी है. मुझे कोई शक नहीं है कि जब एड्रियन और निक या कमलेश और राखी देश के लिए काम करते हैं, तो वे ऐसा ही करते हैं. चोट लगती है और हमें ये समझना होगा कि ये उस तीव्रता के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक हिस्सा है जिसकी हम उनसे उम्मीद करते हैं."

लक्ष्मण ने दोष मढ़ने की खबरों को भी किया खारिज

लक्ष्मण ने कहा, "मुझे लगता है कि हम 'दोष' शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते क्योंकि जब आप दोष देते हैं, तो आप किसी को बलि का बकरा बना रहे होते हैं. मुझे नहीं पता कि आप सब क्या सोचते हैं और आप इसकी या उसकी वजह से दोष देना शुरू कर देते हैं. लेकिन सीओई, दोनों टीमों के मैनेजमेंट, दोनों टीमों के एसएसएम स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के बीच बेहतरीन तालमेल है."

खिलाड़ियों की कंडीशन को लेकर क्या बोले लक्ष्मण

खिलाड़ियों की कंडीशन को लेकर लक्ष्मण ने कहा, "अब आप बुमराह और साई सुदर्शन की बात कर रहे हैं. जब हम फिटनेस स्टेटस रिपोर्ट भेजते हैं, तो प्रक्रिया यह होती है कि सिलेक्टर सीओई से फिटनेस स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं और हम मौजूदा फिटनेस स्टेटस इकट्ठा करते हैं और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन या महिला सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन को फिटनेस स्टेटस रिपोर्ट भेजते हैं, जिसकी एक कॉपी जाहिर है दोनों टीमों के हेड कोच और बीसीसीआई को भी भेजी जाती है. अब बुमराह और साई सुदर्शन के मामले में हमेशा एक एस्टरिस्क होती है. आप सभी जानते हैं कि जब बीसीसीआई की तरफ से मीडिया रिलीज आती है, तो खिलाड़ी के सेलेक्शन के साथ एक 'एस्टरिस्क' लगा होता है. उस 'एस्टरिस्क' का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है. फिटनेस पर निर्भर. इसलिए, बुमराह और साई सुदर्शन को श्रीलंका दौरे के लिए फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर ही चुना जाना था."