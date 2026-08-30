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पहले कप्तानी छिनी, फिर टीम से भी हुए बाहर; अचानक ड्रॉप होने के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव ने इसी साल अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो लंबे समय तक टी20 टीम के कप्तान बने रहेंगे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 30, 2026, 05:20 PM IST

पहले कप्तानी छिनी, फिर टीम से भी हुए बाहर; अचानक ड्रॉप होने के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

Suryakumar Yadav (Photo IANS)

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भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने इसी साल अपनी कप्तानी में भारत को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताया था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो लंबे समय तक टी20 टीम के कप्तान बने रहेंगे. लेकिन अचानक उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया. हालांकि, टीम से बाहर होने के कुछ महीने बाद सूर्यकुमार यादव ने इसपर खुलकर बात की है और बताया है कि उनके लिए ये फैसला चौंकाने वाला था. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अचानक बाहर होने पर क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

सूर्यकुमार यादव ने भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के शो 'बैठ और बोल' में बात करते हुए कहा, "ये देखकर कि मेरा नाम टीम में नहीं है, मैं मुस्कुरा दिया. जब भी मैं दबाव वाली स्थितियों में रहा हूं या जब चीजें मेरे पक्ष में नहीं रही हैं, तो मैंने हमेशा मुस्कुराकर और शांत रहकर उनका सामना किया है. मैंने उन पलों को याद किया है और उनके लिए शुक्रगुजार रहा हूं."

भारत के पूर्व टी20 कप्तान ने आगे कहा, "मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा 2026 में होगा. मुझे लग रहा था कि मैं इस टीम को अगले दो साल तक आगे ले जाने की तैयारी कर रहा था, जिसमें ओलंपिक, एक और टी20 वर्ल्ड कप और फिर आगे एक और चुनौती शामिल है. टीम के ऐलान से दो-तीन दिन पहले भारत के सिलेक्टर ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है. मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है, जो भी फैसला लिया गया, उन्हें लगा होगा कि ये टीम के हित में है. आपने निर्णय लिया, मुझे बताया, इसमें कोई बुराई नहीं है."

श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेकर सूर्या ने की बात

सूर्यकुमार ने भारत के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए कहा, "उन्होंने श्रेयस अय्यर को चुना है, मैंने उनके साथ काफी क्रिकेट खेला है. मुझे पता है कि वो एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे इंसान और अच्छे कप्तान भी हैं. इसलिए मुझे इस फैसले से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन निराशा जरूर हुई, क्योंकि हमने दो साल तक कोई सीरीज नहीं हारी थी, एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप जीता था. ऐसे में आप चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही चलता रहे. जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो फिर बदलाव क्यों?"

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