वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस बीच क्रिकेट जगत को हैरान करने वाला मामला उजागर हुआ है. जिसमें एक-दो नहीं बल्कि 11 महिलाओं ने एक स्टार खिलाड़ी पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोप लगाए हैं. इस मामले की जांच शुरू हो गई है. लेकिन अभी तक क्रिकेटर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है. वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वेस्टइंडीज के मौजूद क्रिकेटर पर ये गंभीर आरोप लगे हैं.

स्पोर्ट्समैक्स टीवी के रिपोर्ट में बताया गया है उन्होंने क्रिकेट वेस्टइंडीज से इस मामले पर संपर्क किया था. जिसमें बोर्ड से पूछा गया है क्या उनको इन आरोपों के बारे में जानकारी है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रिकेट वेस्टइंडीज के अध्यक्ष किशोर शैलों ने कहा कि बोर्ड को इस मामले की जानकारी नही है. इसलिए इसपर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नही है.

गुयाना के लोकल अखबार Kaieteur Sports में इस मामले पर खबर छपी है. जिसमें दावा किया गया है कि 11 महिलाओं ने क्रिकेटर पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. जिसमें एक नाबालिक का नाम भी शामिल है. एक पीड़िता के वकील के मुताबिक ये मामला 2 साल पुराना है.

