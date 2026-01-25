'ये काफी दुखद है...' WCA ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान, अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) सम्मान, पूर्व सांसद विजय मल्होत्रा को पद्म भूषण सम्मान, गायिका अल्का याग्निक को पद्म भूषण सम्मान, मलयाली अभिनेता मम्मूटी को पद्म भूषण सम्मान, पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण (मरणोपरांत) सम्मान, केटी थॉमस को भी पद्म विभूषण सम्मान का एलान, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण पुरस्कार का एलान, एन राजम को पद्म विभूषण सम्मान का एलान
क्रिकेट
WAC on Bangladesh Out From T20 WC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया है और उनकी जगह स्कॉटलैंड को जगह मिली है. WCA ने चिंता व्यक्त करते की है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया है और उनकी जगह स्कॉटलैंड को जगह मिली है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से इनकार कर रहा था और वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की बाते कर रहा था. लेकिन अब आईसीसी ने ही उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है. बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के बाहर होने के बाद वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन (WCA) ने चिंता व्यक्त करते की है. आइए जानते हैं कि डब्ल्यूसीए ने क्या कहा है.
इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने शनिवार को पुष्टि की कि 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है. आईसीसी ने कहा कि ये मुश्किल फैसला इसलिए किया गया, क्योंकि टूर्नामेंट से ठीक पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उसकी टीम के मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के अनुरोध को पूरा करना संभव नहीं था.
WCA ने बांग्लादेश के बाहर होने पर दिया बयान
डब्ल्यूसीए के सीईओ टॉम मोफैट ने कहा, "टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने और इस कारण टी20 के सर्वोच्च टूर्नामेंट से एक क्रिकेट प्रेमी देश की अनुपस्थिति हमारे खेल, बांग्लादेश के खिलाड़ियों और फैंस के लिए एक दुखद पल है. ये एक ऐसा पल है, जिस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है. क्रिकेट को तब मजबूती मिलती है जब प्रत्येक टीम और प्रत्येक खिलाड़ी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है. उन्हें उचित और निरंतर समर्थन दिया जाता है और वो निष्पक्ष शर्तों पर भाग ले पाते हैं. खेल तब सर्वश्रेष्ठ होता है, जब सभी प्रतिभागी इसकी सफलता में वास्तविक योगदान देते हैं."
डब्ल्यूसीए की सीईओ आगे ने कहा, "ये घटनाक्रम क्रिकेट जगत में आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करता है. विभाजन या बहिष्कार को हावी होने देने के बजाय हम खेल के नेतृत्वकर्ताओं से अपील करते हैं कि वो शासी निकायों, लीग और खिलाड़ियों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करें. ताकि खेल को विभाजित करने के बजाय एकजुट किया जा सके और खेल के दीर्घकालिक विकास और सफलता के साझा हित में काम किया जा सके."
उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा, "दुनियाभर के खिलाड़ियों और उनके संघों की तरफ से हम बांग्लादेश के उन खिलाड़ियों को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेलने का मौका गंवा दिया है. हम बीसीबी और अन्य सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, ताकि हमारे खेल को वैश्विक स्तर पर मजबूत और विकसित किया जा सके."
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.