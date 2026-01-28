FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाजों की होती है जमकर धुलाई, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खेले जाएंगे 5 मुकाबले; जानें कैसा है मुंबई का रिकॉर्ड

Wankhede Stadium Records: भारत का ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 5 मुकाबले खेले जाएंगे. इस मैदान को गेंदबाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 28, 2026, 10:59 PM IST

भारत का ऐतिहासिक मैदान वानखेड़े स्टेडियम में भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 5 मुकाबले खेले जाएंगे. इस मैदान को गेंदबाजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और ये भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का पहला मैच 7 फरवरी को ही खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में वानखेड़े स्टेडियम में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे. लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि इस ऐतिहासिक मैदान के टी20 इंटरनेशनल आंकड़े कैसे हैं और यहां पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहता है?

कब-कब खेले जाएंगे मुंबई में वर्ल्ड कप के मुकाबले?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 7 फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा, जो भारत और अमेरिका के बीच होगा. उसके बाद इंग्लैंड-नेपान, इंग्लैंड-वेस्टइंडीज, नेपाल-इटली, वेस्टइंडीज-नेपाल और स्कॉटलैंड-नेपाल के बीच मुकाबले खेले जाएंगे. भारत के अलावा अन्य टीमें भी इस मैदान पर भिड़ेंगी. हालांकि इस स्टेडियम में भारत अपना सिर्फ एक मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर ही 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया था और टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. 

वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच की बात करें, तो यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं. इस मैदान खूब चौकों-छक्कों की बारिश होती है. छोटी बाउंड्री के साथ साथ इस मैदान की आउटफील्ड काफी तेज है, जिससे गेंद गैप में निकलते ही बांउड्री पार जाती ही है. इतना ही नहीं यहां पर कई बार टॉप एज लगने के बाद भी छक्का हो जाता है. टी20 इंटरनेशनल में पहली पारी का औसत स्कोर 178 रन है, जबकि दूसरी पारी का औसतन स्कोर 156 रन ही है. हालांकि आईपीएल में यहां 200 रनों का आंकड़ा आराम से पार हो जाता है. हालांकि इस मैदान पर कभी कुछ भी हो सकता है. क्योंकि यहां पर कभी 200 प्लस रन नहीं डिफेंड नहीं होते, तो कभी 180 रन से कम स्कोर भी डिफेंड हो जाता है. ऐसे में इस मैदान को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है. 

कैसा है मैदान का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड?

वानखेड़े स्टेडियम में अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पहली पारी वाली टीम ने 6 बार 200 प्लस रन बनाया है और 6 बार 180 रनों का आंकड़ा पार हुआ है. वहीं पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 6 बार जीत हासिल की है, जबकि 7 बार रनों का पीछा करने वाली टीम जीती है. इस मैदान का सबसे हाई स्कोर 247 रनों की है, जो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. वहीं इस मैदान का सबसे छोटा टोटल इंग्लैंड ने 97 रनों का बनाया हुआ है. वहीं सबसे छोटा टोटल डिफेंड भारत ने किया है. श्रीलंका के खिलाफ टीम ने 162 रनों के स्कोर को डिफेंट किया था. वहीं इस मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज 229 रनों का है, जो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज किया था.

  • सबसे बड़ा स्कोर- 247 रन (भारत)
  • सबसे छोटा स्कोर- 97 (इंग्लैंड)
  • सबसे छोटा स्कोर डिफेंड- 162 रन (भारत)
  • सबसे बड़ा स्कोर चेज- 229 (इंग्लैंड)

एक बार बने थे 459 रन

वानखेड़े स्टेडियम में एक बार टी20 इंटरनेशनल मैच में दोनों पारियों में मिलाकर 459 रन बन गए थे. साल 2016 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था. अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 229 रन बनाए थे. लेकिन इंग्लैंड ने 19.2 ओवरों में 230 रन बनाकर 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया था. अफ्रीका के 229 और इंग्लैंड के 230 रन मिलाकर मुकाबले में 259 रन बन गए थे, जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है.  

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वानखेड़े स्टेडियम का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

भारत vs अमेरिका, 7 फरवरी
इंग्लैंड vs नेपाल, 8 फरवरी
इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज, 11 फरवरी
नेपाल vs इटली, 12 फरवरी
वेस्टइंडीज vs नेपाल, 15 फरवरी
स्कॉटलैंड vs नेपाल, 17 फरवरी

