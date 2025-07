DPL 2025 Auction: वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर सहवाग पर हुई पैसों की बारिश, छोटे बेटे को नहीं मिला खरीददार

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के ऑक्शन में वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर सहवाग के लिए कई टीमों में होड़ देखने को मिली. वही छोटे बेटे वेदांत को नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिला. दोनो बेटे ने डीपीएल के ऑक्शन में अपना नाम दर्ज करवाया था. नीलामी में पहले वेदांत का नाम आया. लेकिन किसी भी टीम ने उनपर दांव नहीं चला. इसके थोड़ी देर बाद ही बड़े भाई आर्यवीर सहवाग का नाम ऑक्शन में आया.

जिसके लिए कई फ्रेंचाइजी में जंग देखने को मिली. ओपनर बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने खरीदा है. इस टीम में यश धुल और सिमरनजीत सिंह खेलते हुए नजर आएंगे.

आर्यवीर सहवाग दिल्ली के अंडर-19 क्रिकेट टीम का हिस्सा है. दिल्ली के लिए खेलते हुए पिछले साल आर्यवीर ने मेघलाय के खिलाफ 297 रन की शानदार पारी खेली थी. लेकिन तिहरा शतक लगाने से चूक गए थे.

जिसपर वीरेंद्र सहवाग ने पोस्ट भी किया था. आर्यवीर अपने पिता वीरेंद्र सहवाग के सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 319 को पार नहीं कर पाए. दिल्ली प्रीमियर लीग सीजन 2 के ऑक्शन में आर्यवीर सहवाग को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 8 लाख रुपये में खरीदा है.

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के ऑक्शन में सिमरनजीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं. उनको 39 लाख रुपये में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने खरीदा है. आईपीएल 2025 में सिमरन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे. वही वो सीएसके और एमआई के लिए भी खेल चुके हैं.

@WestdelhiLions gets its king of flair! 🦁 @NitishRana_27 joins the Lions' pride for the Delhi Premier League season 2 🏏🔥

.#DelhiPremierLeague #Dplt20 #Season2 #WestDelhi #CricketFans pic.twitter.com/QyB1bb1KWQ