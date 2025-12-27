Virat Kohli ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ध्वस्त, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को पछाड़ बने नंबर-1

क्रिकेट
Virat Kohli Create World Record: विराट कोहली ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइकल बेवन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में विराट कोहली की दमदार वापसी हुई है. उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन और गुजरात के खिलाफ 77 रनों की पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने एख वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. हालांकि विराट जब भी मैदान पर उतरते हैं, तो वो कोई न कोई रिकॉर्ड तोड़ ही देते हैं. ऐसे में अब उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज माइकल बेवन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई का रिकॉर्ड तोड़ बने नंबर-1
विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में दिल्ली के लिए खेलते हुए गुजरात के खिलाफ विराट कोहली ने 77 रनों की पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दरअसल, विराट कोहली ने कम से कम 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे अच्छी औसत से रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई माइकल बेवन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. माइकल ने लिस्ट ए करियर में 57.86 की औसत से 15,103 रन बनाए हैं. वहीं विराट कोहली ने 57.87 की औसत से 16,207 रन बना डाले हैं.
ऐसी रही विराट की पहली 6 पारियां
विराट कोहली की पिछली 6 पारियों की बात करें, तो उन्होंने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. हाल ही में विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेली थी. उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वनडे सीरीज खेली थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में डक पर आउट होने के बाद आखिरी मैच में नाबाद 74 रन ठोके थे. उसके बाद अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में 135, दूसरे में 102 और तीसरे में नाबाद 65 रन ठोके थे. वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में विराट ने 131 और 77 रनों की पारी खेली.
