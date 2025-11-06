FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के सबसे ज्यादा बेगूसराय में 30.37 %, सबसे कम शेखपुरा में 26.04 % डाले गए

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने

भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने

वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब,बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा

वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा

UP Board Exam Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम

यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

बिकने वाली है IPL 2025 जीतने वाली RCB, विराट कोहली की टीम के मालिकों ने बिक्री का दिन तय कर दिया

18 साल बाद अपने IPL का सूखा खत्म करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बिकने जा रही है. विराट कोहली की टीम के मालिकों ने 31 मार्च, 2026 तक फ्रेंचाइजी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 06, 2025, 12:01 PM IST

बिकने वाली है IPL 2025 जीतने वाली RCB, विराट कोहली की टीम के मालिकों ने बिक्री का दिन तय कर दिया
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IPL 2025 में 18 साल बाद टाइटल अपने नाम करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बिकने वाली है. RCB के मालिकाना हक वाली कंपनी Diageo  ने जानकारी दी है कि वो RCB में अपने स्टेक को लेकर स्ट्रेटेजिक रिव्यू करके अपने स्टेक्स बेचने वाली है. ये रिव्यू 31 मार्च, 2026 तक पूरा किए जाने की संभावना है. आपको बता दें कि RCB की महिला और पुरुष दोनों टीमों का मालिकाना हक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) के पास है. यह यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की सब्सिडियरी है, जिसका मालिकाना हक Diageo के पास है. Diageo ने ये जानाकरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)  को दिए डिस्क्लोजर में दी है.

RCB को क्यों बेच रही है Diageo?

खबरों की मानें तो Diageo पर उसके शेयर होल्डर्स का दबाव है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस पर ही फोकस करे. Diageo का प्रमुख बिजनेस शराब बनाने का है. दुनिया भर में बिकने वाले शराब के कई बड़े ब्रांड्स डिएजिओ के हैं. ऐसे में खेल से जुड़ी RCB कंपनी के ग्रोथ प्लान में फिट नहीं बैठती. इस वजह से कंपनी ने RCB को बेचने का फैसला किया है.

कौन होगा RCB का अगला मालिक?

क्रिक बज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी समूह, सीरम इंस्टिट्यूट के अदार पूनावाला, देवयानी इंटरनेशनल ग्रुप के रवि जयपुरिया आदि ने RCB को खरीदने की पेशकश की है.

क्या RCB से अलग हो जाएंगे  Virat Kohli?

RCB के बिकने का असर विराट कोहली या टीम के अन्य सदस्यों के कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट RCSPL के साथ है. न कि Diageo क साथ. विराट कोहली साल 2008 से ही RCB से जुड़े हैं और उन्होंने साफ किया है कि RCB छोड़ने की उनकी कोई योजना नहीं है. कोहली ये कह चुके हैं कि वो RCB तभी छोड़ेंगे जब रिटायर होंगे. ऐसे में कोहली और RCB को एक-दूसरे से जोड़कर देखने वाले फैन्स के लिए ये राहत की खबर है कि RCB का मालिकाना हक बदलने का असर टीम में कोहली की जगह पर नहीं पड़ेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने
भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने
वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब,बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा
वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा
UP Board Exam Date Sheet 2026: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम
यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम
बिकने वाली है IPL 2025 जीतने वाली RCB, विराट कोहली की टीम के मालिकों ने बिक्री का दिन तय कर दिया
बिकने वाली है IPL 2025 जीतने वाली RCB, विराट कोहली की टीम के मालिकों ने बिक्री का दिन तय कर दिया
Bihar Chunav First Phase Polling: तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर में रुका मतदान, दानापुर का भी यही हाल, जानें वजह
Bihar Chunav First Phase Polling: तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट राघोपुर में रुका मतदान, दानापुर का भी यही हाल, जानें वजह
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार
कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार
किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस
किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस
Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें
Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें
बॉम्बे के स्लम से निकलकर कैसे दुबई के सबसे अमीर शख्स बने रिजवान साजन? आज हैं ₹16,709 करोड़ के साम्राज्य के मालिक
बॉम्बे के स्लम से निकलकर कैसे दुबई के सबसे अमीर शख्स बने रिजवान साजन? आज हैं ₹16,709 करोड़ के साम्राज्य के मालिक
Zodiac Signs: चुगली और इधर की उधर करने में अव्वल होते हैं इन राशियों के लोग, इनसे उलझने पर होता है अपना ही नुकसान
चुगली और इधर की उधर करने में अव्वल होते हैं इन राशियों के लोग, इनसे उलझने पर होता है अपना ही नुकसान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE