Virat Kohli की कमाई करोड़ों का इजाफा, नेट वर्थ 1000 करोड़ के पार, एक इंस्टाग्राम पोस्ट से मिलते हैं करोड़ों रुपए

विराट कोहली एशिया के पहले एथलीट हैं, जिनकी नेट वर्थ 1000 से ऊपर पहुंच गई हैं. दुनिया में कमाई के मामले में वह तीसरे नंबर के एथलीट हैं.

