'वो खास प्रतिभा हैं, उन्हें खुद में कोई बदलाव नहीं...' विराट कोहली के कोच ने Vaibhav Suryavanshi को दी खास सलाह

Virat Kohli Coach on Rajkumar Sharma: विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने सूर्यवंशी को बड़ा बयान दिया है और साथ ही कोहली और वैभव के खेलने के तरीके की तुलना पर भी बात की है.

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी की है और 700 से ज्यादा रन बनाए. इतना ही नहीं, वैभव ने ऑरेंज कैप भी अपने नाम की. पिछले सीजन भी वैभव ने खूब रन बनाए थे और चौके-छक्के ठोके थे. वैभव को लेकर दुनियाभर में चर्चा हो रही है. इस बीच विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने सूर्यवंशी को बड़ा बयान दिया है और साथ ही कोहली और वैभव के खेलने के तरीके की तुलना पर भी बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

वैभव के खेलने के तरीके पर फिदा हैं विराट के कोच

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "वो निस्संदेह एक असाधारण प्रतिभा है. उन्होंने जिस तरह से इस आईपीएल में खेला है, वो उल्लेखनीय है. जिस तरह से उसने सभी प्रथम श्रेणी, इंटरनेशनल और विश्व स्तरीय गेंदबाजों की धुनाई की है. वो सराहनीय है और मुझे कहना होगा कि वो एक विशेष प्रतिभा है. वैभव बहुत अच्छा खेलता है."

उन्होंने आगे कहा, "वो जिस तरह का निर्भीक क्रिकेट खेलता है, उसने जिस तरह से विश्व स्तरीय गेंदबाजों की धुनाई की है, वो सराहनीय है. जिस तरह से उसने छक्के मारे हैं, वो अविश्वसनीय है, टी20 क्रिकेट के लिए वो शानदार है. वो टी20 खेल रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि कुछ भी मत बदलो. बस जाओ और ऐसे ही खेलो, जैसे तुम खेल रहे हो."

वैभव के टेस्ट क्रिकेट खेलने पर भी बोले राजकुमार

राजकुमार शर्मा ने आगे कहा, "जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हो, गेंद को मारते रहो और लोगों का मनोरंजन करते रहो. जहां तक टेस्ट क्रिकेट खेलने की बात है, तो मैंने उसे इतना नहीं देखा है कि ये बता सकूं कि वो कितना परिपक्व है. वो अपना खेल कैसे बदल सकता है, वो गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर कैसे छोड़ सकता है या वो स्विंग गेंदबाजी कैसे खेल सकता है. लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि वो जिस तरह से खेल रहा है, उसे जारी रखे."

विराट और वैभव की तुलना पर क्या बोले राजकुमार?

उन्होंने विराट कोहली के 15 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने और वैभव के खेलने के तरीके की तुलना पर कहा, "मैं लोगों की तुलना करने में विश्वास नहीं करता. विराट ने पिछले 18 सालों में जो किया है, मेरा मतलब है कि ये एक बहुत लंबी अवधि है, जब वो इतने निरंतर रहे हैं. लेकिन वैभव को देखकर लगता है कि वो बहुत प्रतिभाशाली लड़का है. लेकिन हमने उसे केवल इसी प्रारूप में खेलते हुए देखा है. हमने अभी तक उसे बड़े प्रारूपों में खेलते हुए नहीं देखा है."

उन्होंने आगे कहा, "विराट कोहली, सूर्यवंशी से एक अलग खिलाड़ी हैं. वो अब महान खिलाड़ी हैं, जो उन्होंने कई मैच जीतकर साबित किया है. किसी भी भारतीय ने भारत के लिए इतने मैच नहीं जीते हैं, जितने विराट ने जीते हैं और यही कारण है कि उन्हें इतना प्यार किया जाता है. यहां हम एक उभरते सितारे सूर्यवंशी को देख रहे हैं और हम वास्तव में उसे आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करेंगे. फिटनेस आ जाएगी. वो अब भी बच्चा है."

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