चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आखिरी लीग मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने-सामने हैं. जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई हैं. इंडियन टीम ने 30 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए. जिसमें विराट कोहली का चमत्कारिक कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा. जो अपना 300वां मैच खेल रहे थे.

ग्लेन फिलिप्स का कैच देख हैरान रह गई अनुष्का

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 300वां वनडे मैच खेल रहे थे. कोहली शुरु से सर्घंष कर रहे थे. मैट हेनरी पारी का 7वां ओवर फेंक रहे थे. जिसकी तीसरी गेंद पर कोहली ने चौका जड़ा.

What a catch that is by Glenn Phillips.

Leaves Kohli stunned!

Wait for Anushka Sharma reaction!#INDvsNZ pic.twitter.com/R1gq9d82G1