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'पुरानी पीढ़ी अभी भी नंबर-1...', KKR के खिलाफ कोहली का तूफानी शतक, पूर्व दिग्गज ने कही बड़ी बात

Virat Kohli Century: आईपीएल 2026 में आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रायपुर में तूफानी शतक ठोक दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 14, 2026, 05:23 PM IST

'पुरानी पीढ़ी अभी भी नंबर-1...', KKR के खिलाफ कोहली का तूफानी शतक, पूर्व दिग्गज ने कही बड़ी बात

Virat Kohli Century

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आईपीएल 2026 में आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रायपुर में तूफानी शतक ठोक दिया है. विराट का ये शतक इसलिए खास है, क्योंकि इससे पहले वो लगातार डक पर आउट हुए थे. लेकिन फिर उन्होंने दमदार वापसी की और अपने आलोचकों की बोलदी बंद कर दी है. इस शतक के बाद पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

 पुरानी पीढ़ी अभी भी नंबर 1- पूर्व दिग्गज

सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोटर्स पर अमूल क्रिकेट लाइव में कहा, "विराट कोहली ने केकेआर के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है. लक्ष्य का पीछा करने में उसका कोई सानी नहीं है. हर कोई बात कर रहा है कि ये सत्र अगली पीढी का है, लेकिन कोहली ने दिखा दिया कि वो अभी भी है. उसने आलोचकों को शतक से जवाब दिया और आरेंज कैप की दौड़ में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है. उसने साबित कर दिया कि पुरानी पीढ़ी अभी भी सर्वश्रेष्ठ है."

उनका रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं- गावस्कर

उन्होंने आगे कहा, "टी20 शतकों के मामले में वो दस शतक के साथ क्रिस गेल और बाबर आजम के बाद तीसरे नंबर पर है. उसने टी20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 14000 रन पूरे किए और आईपीएल में 9 शतक लगा चुका है. रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन कोहली अगर मैच दर मैच, सत्र दर सत्र ऐसे ही खेलता रहा, तो किसी को भी वहां तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा. आरसीबी केकेआर मैच से पहले केकेआर कैच लपकने के मामले में बेहतरीन थी. लेकिन ये कैच छोड़ना काफी महंगा पड़ा."

ऐसा रहा आरसीबी और केकेआर का मैच 

केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए हैं. टीम के लिए रघुवंशी ने 71, रिंकू सिंह ने नाबाद 49 और कैमरून ग्रीन ने 32 रन बनाए. इसके जवाब में आरसीबी ने 19.1 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना दिए. टीम के लिए विराट कोहली ने 60 गेंदों में 3 छक्के और 11 चौकों की मदद से 105 रनों की पारी खेली. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल 39 रन बनाए.

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