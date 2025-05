रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालीफायर-1 में पंजाब किंग्स को एकतरफा मुकाबले में 8 विकेट से शिकास्त दे दी. जिसके साथ ही वो आईपीएल में चौथी बार फाइनल में पहुंची है. पंजाब के हार की सबसे बड़ी वजह उनकी खराब बैंटिग रही. जिसकी वजह से पीबीकेएस की पूरी टीम सिर्फ 101 रन पर ही ढेर हो गई. मुल्लांपुर में सुयश शर्मा और जोश हेजलवुड का जादू देखने को मिला.

इस मैच में मुशीर खान को इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आईपीएल डेब्यू करने का मौका मिला. जिसमें वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. मगर इन सबसे बीच विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें कोहली पंजाब के मुशीर खान का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं.

पंजाब किंग्स ने अपने 5 विकेट 50 रन के भीतर गंवा दिए थे. जिसके बाद सुयश शर्मा ने शंशाक सिंह को बोल्ड करके छठा झटका दे दिया. इस वजह से पंजाब को इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर मुशीर खान को भेजना पड़ा. जिन्हें प्रभसिमरन सिंह के जगह पर लाया गया था. जब मुशीर अपनी पहली गेंद खेल रहे थे. उस समय स्लीप पर विराट कोहली मौजूद थे.

"Pani Pilata Hai..." Virat Kohli making fun of 20 year old #PunjabKings player #Musheerkhan

This looks really saddening when a 20 year old is on the field batting against #RCB and being a legend for many; you make fun of him by saying "ye pani pilata h ". #shamelessViratKohli pic.twitter.com/xJe5gwQsM9