क्या है Kessler syndrome, जिससे मंडराया दुनिया भर में इंटरनेट बाधित होने का खतरा!

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम, 1 जनवरी को इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

कैश, गोल्ड, फ्लैट और गाड़ी... CM नीतीश कुमार के पास क्या-क्या है, साल 2025 के आखिरी दिन किया संपत्ति का खुलासा

PAN-Aadhaar से लेकर पीएम किसान योजना तक, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे ये 7 बदलाव

2025 में इन भारतीयों की कमाई में जबरदस्त उछाल, टॉप-5 में मुकेश अंबानी के साथ कौन-कौन शामिल

BANK का फुल फॉर्म क्या होता है? आप जानकर हो जाएंगे हैरान

क्रिकेट

क्रिकेट

चेहरे पर टैटू, अनुष्का के लिए प्यार… नए साल का कुछ यूं जश्न मनाते दिखे विराट कोहली

विराट कोहली ने नए साल की पूर्व संध्या पर उन्होंने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो तेजी से वायरल हो रही है. कोहली का यह पोस्ट न सिर्फ उनके निजी पल को दिखाता है, बल्कि उनके खेल से जुड़े आने वाले सफर की झलक भी देता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 31, 2025, 11:03 PM IST

चेहरे पर टैटू, अनुष्का के लिए प्यार… नए साल का कुछ यूं जश्न मनाते दिखे विराट कोहली

विराट कोहली, अनुष्का शर्मा (Image- IG/Virat Kohli)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने नए साल की शुरुआत बेहद खास अंदाज में की. नए साल की पूर्व संध्या पर उन्होंने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक प्यारी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में दोनों के चेहरे पर टैटू नजर आ रहे हैं, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया. कोहली का यह पोस्ट न सिर्फ उनके निजी पल को दिखाता है, बल्कि उनके खेल से जुड़े आने वाले सफर की झलक भी देता है. 

आपसी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपने निजी पलों की झलक फैंस के साथ साझा करते हैं. दरअसल नए साल 2026 के स्वागत के मौके पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो में विराट और अनुष्का दोनों के चेहरे पर टैटू बने हुए नजर आए. विराट के चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क बना दिखा, जबकि अनुष्का के चेहरे पर एक सुंदर तितली का टैटू नजर आया. यह टैटू अस्थायी थे, लेकिन तस्वीर में दोनों की मुस्कान और आपसी केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. 

कैप्शन सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

इस तस्वीर के साथ विराट कोहली ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, “मैं अपनी जिंदगी की रोशनी के साथ 2026 में प्रवेश कर रहा हूं.” कोहली का यह कैप्शन सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. फैंस और क्रिकेट जगत से जुड़े कई लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें और अनुष्का को नए साल की शुभकामनाएं दीं. 

यह भी पढ़ें: विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी

मैदान के बाहर जहां कोहली नए साल का जश्न मना रहे हैं, वहीं मैदान पर भी उनका प्रदर्शन चर्चा में है. हाल ही में विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट में दिल्ली की ओर से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने शुरुआती दो मैचों में 131 रन और 77 रन की बेहतरीन पारियां खेलीं और अपनी लय का साफ संकेत दिया. कोहली अब दिल्ली के लिए रेलवे के खिलाफ 6 जनवरी को होने वाले मैच में भी खेलते नजर आएंगे. यह जानकारी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने दी है. इसके बाद कोहली का फोकस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर होगा. 

