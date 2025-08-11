Twitter
परमाणु हमले की धमकी के बाद आसिम मुनीर को भारत की दो-टूक, अमेरिका पर भी साधा निशाना

सिंधिया Vs दिग्विजयः दो सदी पहले लड़ाई के मैदान में शुरू हुई दुश्मनी की कहानी

'तुम्हारे पास रजत का नंबर कैसे...' छत्तीसगढ़ के लड़के से विराट कोहली ने कही ये बात; यहां जानिए पूरा मामला

20 साल पहले दुनिया में तबाही मचाने वाले खतरनाक वायरस ने फिर की वापसी, WHO ने 119 देशों पर बताया इसका खतरा

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर कसेगा शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

CCSU Result 2025: चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने ccsuniversity.ac.in पर जारी किया यूजी-पीजी का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

जब एक एस्ट्रोनॉट ने ISS को बना लिया था Marriage Hall, जानें Space Wedding की रोमांटिक कहानी

Hanuman Chalisa Path Niyam: हनुमान चालीसा का पाठ करते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा पूजा का फल

इन 5 राशि के लोगों का फैसला होता है पत्थर की लकीर, एक बार लेने के बाद नहीं हटते पीछे

प्रेगनेंसी के बाद ऐसा था Alia Bhatt का फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन, फिटनेस ट्रेनर ने खुद की तारीफ

क्रिकेट

'तुम्हारे पास रजत का नंबर कैसे...' छत्तीसगढ़ के लड़के से विराट कोहली ने कही ये बात; यहां जानिए पूरा मामला

Rajat Patidar Phone Number: विराट कोहली ने रजत पाटीदार को फोन मिलाया, लेकिन फोन छत्तीसगढ़ के मनीष को लगा. यहां जानिए क्या बात हुई है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 11, 2025, 03:47 PM IST

विराट कोहली-एबी डिविलियर्स और रजत पाटीदार को लेकर एक मजेदार खबर सामने आई है. दरअसल, विराट कोहली और डिविलियर्स ने रजत पाटीदार को कॉल किया, लेकिन वो कॉल छत्तीसगढ़ के मनीष बीसी और खेमराज को लगी. वहीं अब मनीष बीसी और खेमराज ने बताया है कि जब विराट कोहली की कॉल आई, तो उन्होंने क्या कहा है. यहां जानिए पूरा मामल क्या है. 

विराट से फोन पर क्या बात हुई?

पीटीआई से बात करते हुए खेमराज ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने गांव में रहकर एक दिन विराट कोहली से बात करूंगा. जब एबी डिविलियर्स का फोन आया, तो वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे. हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई. जब मनीष को कॉल आता तो वो मुझे फोन पकड़ा देता था. खुद को विराट कोहली और यश दयाल बताते थे और कहते थे कि हम पाटीदार का नंबर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर हमने उन्हें जानकारी दी कि ये सिम हमने खरीदा है और ये नंबर हमारा है. 

पीटीआई ने गरियाबंद की पुलिस उपाधीक्षक नेहा सिन्हा हवाले से कहा, क्रिकेटर्स मनीष को कॉल कर रहे थे, जो-जो रजत पाटीदार के कॉन्टैक्ट में थे. पाटीदार ने मध्य प्रदेश साइबर सेल को इसकी जानकारी दे दी है और कहा है कि उनका नंबर किसी और को दे दिया गया है. प्लीज उनसे वापस लें. 

कैसा मिला रजत पाटीदार का नंबर

मनीष और खेमराज छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के मडगांव में रहते हैं. उन दोनों ने 28 जून को एक नया सिम खरीदा था. उसके बाद से ही उन्हें नए-नए नंबर से कॉल आ रहा है. इतना ही नहीं ये कॉल क्रिकेटर्स या विराट कोहली के ही होते थे. लेकिन उन्हें कभी इसका यकीन नहीं हुआ. लेकिन फिर एक दिन खुद रजत पाटीदार ने खुद फोन किया. तब मामला पुलिस तक पहुंचा था. 

