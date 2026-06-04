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IND vs AFG: अफगानिस्तान सीरीज से क्यों बाहर हुए विराट कोहली? सामने आई वजह

भारत और अफगानिस्तान (IND vs AFG) के बीच आगामी वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के स्टार रन-मशीन विराट कोहली इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 04, 2026, 11:44 AM IST

IND vs AFG: अफगानिस्तान सीरीज से क्यों बाहर हुए विराट कोहली? सामने आई वजह

विराट कोहली (Image Source- BCCI)

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भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली क्रिकेट सीरीज को लेकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर था, लेकिन इसी बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद निराश करने वाली खबर सामने आई है. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और दुनिया के सबसे दिग्गज क्रिकेटर्स में से एक, विराट कोहली इस आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. इस खबर ने न केवल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) बल्कि दुनिया भर में मौजूद उनके करोड़ों फैंस को बड़ा झटका दिया है. 

हैमस्ट्रिंग की चोट बनी विलेन

भारत और अफगानिस्तान के बीच इस दौरे की शुरुआत 6 जून से एक इकलौते टेस्ट मैच के साथ होने जा रही है. इसके बाद 13 जून से दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए पहले ही भारतीय टीम की घोषणा कर दी थी. सभी को उम्मीद थी कि विराट कोहली मैदान पर उतरकर अपने बल्ले का जौहर दिखाएंगे, लेकिन अचानक आई उनकी चोट की खबर ने सबको मायूस कर दिया. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, विराट कोहली 'हैमस्ट्रिंग' की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें इस पूरी सीरीज से नाम वापस लेना पड़ा है.

शानदार आईपीएल सीजन के बाद लगा झटका

विराट कोहली हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल रहे थे, जहां उनका प्रदर्शन बेहद लाजवाब रहा था. गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोहली ने एक बार फिर साबित किया था कि उन्हें 'किंग कोहली' क्यों कहा जाता है. उन्होंने न सिर्फ एक धमाकेदार पारी खेली, बल्कि मैच के आखिरी पलों में एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम को लगातार दूसरी बार आईपीएल का चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. आईपीएल की इस चमचमाती फॉर्म के बाद फैंस को उम्मीद थी कि वे अफगानिस्तान के खिलाफ भी रनों की बरसात करेंगे, लेकिन इस चोट ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

चमक फीकी, रिप्लेसमेंट का इंतजार

बीसीसीआई के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है. सूत्र ने कहा कि कोहली की हैमस्ट्रिंग इंजरी गंभीर है और इसी वजह से वे वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. क्रिकेट के जानकारों का भी मानना है कि कोहली की गैरमौजूदगी से इस पूरी सीरीज का रोमांच थोड़ा कम जरूर हो जाएगा. भले ही विराट अब चुनिंदा फॉर्मेट्स में ही नजर आते हैं, लेकिन मैदान पर उनकी मौजूदगी ही फैंस को स्टेडियम खींचने के लिए काफी होती है. फिलहाल, चयनकर्ताओं ने अभी तक विराट कोहली की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम का ऐलान रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं किया है.

सीरीज से पहले लिया था प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद

आईपीएल का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली अहमदाबाद से सीधे आगरा पहुंचे थे और वहां से अपनी पत्नी व बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन आए थे. वृंदावन में दोनों मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया और सत्संग सुना. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की कई तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए थे. माना जा रहा था कि कोहली इस अहम सीरीज की शुरुआत से पहले मानसिक शांति और आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे थे, लेकिन अब आई इस चोट की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है.

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट-कीपर), ईशान किशन (विकेट-कीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे.

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