भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट के बाद पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने 14 साल के लंबे सफर के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी.

विराट के संन्यास पर वाइफ अनुष्का की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने भावुक पोस्ट में लिखा कि वे रिकार्डों और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे. लेकिन मैं उन आंसुओं को याद रखूंगा. जो तुमने कभी नहीं दिखाए. वही फैंस के मन में अब सवाल उठ रहे होंगे कि कोहली संन्यास के बाद आखिर करेंगे क्या? इसका जवाब विराट कोहली एक इंटरव्यू में दे चुके हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इनोवेशन लैब समिट में विराट कोहली ने अपने संन्यास पर खुलकर बात की थी. इस इंटरव्यू में कोहली से पूछा गया कि आप संन्यास के बाद कौन से काम करेंगे. इस विराट ने जवाब दिया था कि वह अनुष्का के साथ घूमना चाहेंगे. कोहली आगे बोले कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा. हाल ही में मैंने एक टीम के साथी से यही सवाल पूछा और मुझे भी यही जवाब मिला. हां लेकिन मैं शायद बहुत सारी यात्राएं करूंगा.

Virat Kohli said, “I actually don't know what to do post retirement, maybe a lot of travelling.” pic.twitter.com/BNkdLK4Lvv