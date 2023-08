Virat Kohli Chartered Flight: चार्टर्ड फ्लाइट से देश लौटे Virat Kohli, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लगा दी क्लास

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार शतक ठोका था. हालांकि वह वनडे सीरीज में सिर्फ एक मैच खेल पाए लेकिन उसमें भी उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. टीम मैनेजमेंट वेस्टइंडीज दौरे पर जमकर प्रयोग कर रहा है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा को सिर्फ एक ही वनडे मैच खेलने का मौका मिला. जबकि टी20 सीरीज से दोनों ही खिलाड़ी बाहर हैं. कोहली ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और देश लौटने के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने भारत आने के लिए चार्टर्ड प्लेन से उड़ान भरी, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

विराट ने अपने शेयर किए गए पोस्ट में लिखा, "ग्लोबल एयर चार्टर सर्विसेज ने एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की." कोहली ने प्ले से कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं. हालांकि ट्विटर पर कुछ यूजर्स इससे नाराज दिखे. उन्होंने चार्टर्ड प्लेन के कारण होने वाले कार्बन गैस की खतरनाक मात्रा में उत्सर्जन की ओर इशारा किया.

On left side Kohli Sharing tips how to Celebrate Diwali, how to save environment!



On the Right Side Kohli Uses Private Charter, Private Jets emit at least 10 times more pollutants than commercial planes per passenger.



Double standard! pic.twitter.com/MpleR6JwPk