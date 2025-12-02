FacebookTwitterYoutubeInstagram
Operation Sagar Bandhu: श्रीलंका में चक्रवात दित्वा ने मचाई तबाही, मेडिकल हेल्प लेकर कोलंबो पहुंचा IAF का विमान

विराट कोहली को मानना पड़ा BCCI का फरमान, 5 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलते आएंगे नजर

Vijay Hazare Trophy 2025: विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला 2010 में खेला था. इसके बाद से उन्होंने इस घरेलू टूर्नामेंट से दूरी बना ली थी.

रईश खान

Updated : Dec 02, 2025, 11:20 PM IST

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए राजी हो गए हैं. 24 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहे इस घरेलू टूर्नामेंट में वह दिल्ली की तरफ से खेलेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गभीर इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए उनके ऊपर काफी दबाव बना रहे थे, लेकिन विराट ने इंकार कर दिया था. DDCA ने कहा कि अब विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए तैयार हो गए हैं.

बता दें कि विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला 2010 में खेला था. इसके बाद से उन्होंने इस घरेलू टूर्नामेंट से दूरी बना ली थी. यह घरेलू टूर्नामेंट सभी खिलाड़ियों के लिए खेलना अनिवार्य होता है. BCCI और टीम इंडिया के हेड कोच चाहते थे कि विराट कोहली इसमें हिस्सा लें, लेकिन इस मूड में नजर नहीं आ रहे थे.

दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अध्यक्ष रोहन जेटली ने कहा, 'विराट कोहली ने हमें विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है.' रन मशीन' कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतकीय पारी खेली थी.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मुकाबले 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेले जाएंगे. कोहली की मौजूदगी दिल्ली की टीम को मजबूती देगी, जो अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाह रही है. कोहली ने एक दशक से भी ज्यादा समय से विजय हजारे ट्रॉफी में कोई मैच नहीं खेला है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली 135 रनों की पारी

इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि विराट कोहली इस इवेंट को छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच डीडीसीए अध्यक्ष ने टूर्नामेंट में उनकी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है. 37 वर्षीय कोहली ने 30 नवंबर को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 120 गेंदों में 7 छक्कों और 11 चौकों के साथ 135 रन की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा (56) के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रन जुटाए थे. भारत ने यह मैच 17 रन से अपने नाम किया था.

विराट कोहली ने साल 2008 और 2010 के बीच दिल्ली की ओर से 13 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 68.25 की औसत के साथ 819 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने चार शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं.

टेस्ट और टी20 से ले चुके संन्यास
बता दें कि विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. अभी भी सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हैं.

