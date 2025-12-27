FacebookTwitterYoutubeInstagram
विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

क्या 35 साल के बाद जवानी कम होने लगती है? स्वीडिश वैज्ञानिकों ने बताया यंग रहने का ये सस्ता असरदार उपाय

कोने-कोने से आंतों में जमा गंदगी निकाल देंगे ये 5 फ्रूट्स, कब्ज-बवासीर वालों के लिए डॉक्टर की है ये सलाह

Salman Khan फिल्मों के अलावा किन बिजनेस से करते हैं कमाई? जानें भाईजान की अर्निंग सोर्स और कुल नेटवर्थ

दुनिया की किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हुई थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें किस देश में है यह इंस्टीट्यूट

Salman Khan Unseen Photos: बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे लगते हैं भाईजान, सलमान खान की अनदेखी तस्वीरों में देखें उनका सफर

क्रिकेट

Virat Kohli in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में विराट कोहली की दमदार वापसी की और दो मुकाबले खेले हैं. लेकिन अब वो एक और मुकाबला खेल सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 27, 2025, 01:01 PM IST

Virat Kohli in Vijay Hazare Trophy

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में विराट की दमदार वापसी हुई है. उन्होंने अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें पहले में शतक और दूसरे में अर्धशतक ठोका है. पहले तो विराट के दो मैच खेलने की ही संभावना थी, लेकिन अब खबर आई है कि वो एक और मुकाबला खेल सकते हैं. आइए जानते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या खुलासा हुआ है. 

एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली

रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट कोहली नए साल के लिए एक छोटा ब्रेक लेंगे. विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में दिल्ली की टीम को 6 जनवरी को अलूर में रेलवे के खिलाफ मुकाबला खेलना है. इस मैच में विराट कोहली उपलब्ध रह सकते हैं. दिल्ली की टीम इस मैच से पहले तीन मुकाबले खेलेगी. पहला सौराष्ट्र के खिलाफ, ओडिशा के खिलाफ और सर्विसेज के खिलाफ खेलेगी. इस तीनों मैच में विराट नहीं खेलेंगे. लेकिन 6 जनवरी को वो एक और मैच खेल सकते हैं. 

विराट कोहली का खेलना अब न्यूजीलैंड वनडे सीरीज पर निर्भर करता है. क्योंकि 11 जनवरी से कीवी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है और इस सीरीज से पहले बीसीसीआई एक छोटा कैंप आयोजित कर सकता है. इसी वजह से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ी और विराट की भागीदारी पर प्रभावित हो सकती है. 

आपको बता दें कि विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में करीब एक दशक के बाद वापसी की है. बीसीसीआई ने निर्देश दिए थे कि सभी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा. उसके बाद विराट-रोहित समेत अन्य खिलाड़ी भी घरेलू क्रिकेट में हिस्सा ले रहे हैं. विराट ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन जड़े और गुजरात के खिलाफ 77 रन बनाए थे. 

