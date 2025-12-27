विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली! रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Virat Kohli in Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में विराट कोहली की दमदार वापसी की और दो मुकाबले खेले हैं. लेकिन अब वो एक और मुकाबला खेल सकते हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में विराट की दमदार वापसी हुई है. उन्होंने अब तक दो मुकाबले खेले हैं, जिसमें पहले में शतक और दूसरे में अर्धशतक ठोका है. पहले तो विराट के दो मैच खेलने की ही संभावना थी, लेकिन अब खबर आई है कि वो एक और मुकाबला खेल सकते हैं. आइए जानते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या खुलासा हुआ है.

एक और मैच खेल सकते हैं विराट कोहली

रिपोर्ट्स के अनुसार, विराट कोहली नए साल के लिए एक छोटा ब्रेक लेंगे. विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में दिल्ली की टीम को 6 जनवरी को अलूर में रेलवे के खिलाफ मुकाबला खेलना है. इस मैच में विराट कोहली उपलब्ध रह सकते हैं. दिल्ली की टीम इस मैच से पहले तीन मुकाबले खेलेगी. पहला सौराष्ट्र के खिलाफ, ओडिशा के खिलाफ और सर्विसेज के खिलाफ खेलेगी. इस तीनों मैच में विराट नहीं खेलेंगे. लेकिन 6 जनवरी को वो एक और मैच खेल सकते हैं.

विराट कोहली का खेलना अब न्यूजीलैंड वनडे सीरीज पर निर्भर करता है. क्योंकि 11 जनवरी से कीवी टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है और इस सीरीज से पहले बीसीसीआई एक छोटा कैंप आयोजित कर सकता है. इसी वजह से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले खिलाड़ी और विराट की भागीदारी पर प्रभावित हो सकती है.

आपको बता दें कि विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में करीब एक दशक के बाद वापसी की है. बीसीसीआई ने निर्देश दिए थे कि सभी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को घरेलू क्रिकेट खेलना ही होगा. उसके बाद विराट-रोहित समेत अन्य खिलाड़ी भी घरेलू क्रिकेट में हिस्सा ले रहे हैं. विराट ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रन जड़े और गुजरात के खिलाफ 77 रन बनाए थे.

