भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा कर दिया है. कोहली 2027 वनडे विश्व कप जोकि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. उसका हिस्सा रहना चाहते हैं. रोहित शर्मा और उनकी टीम द्वारा दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली के भविष्य को लेकर काफी चर्चा हुई थी.

Question: Seeing In The Present, Any Hints About The Next Big Step?



Virat Kohli Said: The Next Big Step? I Don't Know. Maybe Try To Win The Next World Cup 2027.🏆🤞 pic.twitter.com/aq6V9Xb7uU