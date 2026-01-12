FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 13 January 2026: धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump? 

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली को लेकर फैली गलतफहमियों पर बात करते हुए कहा कि कोहली का शांत और अलग व्यवहार घमंड नहीं, बल्कि खेल पर फोकस और जीत की भूख का हिस्सा है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 12, 2026, 09:20 PM IST

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली के व्यक्तित्व और मैदान के बाहर उनके व्यवहार को लेकर चल रही चर्चाओं पर खुलकर अपनी बात रखी है. लंबे समय तक कोहली की कप्तानी में खेलने वाले रहाणे का कहना है कि विराट को बाहर से देखने वाले लोग कई बार उन्हें गलत समझ लेते हैं. कुछ लोग उन्हें घमंडी मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. 

उनका जुनून साफ दिखता है

रहाणे के मुताबिक कोहली का पूरा ध्यान हमेशा क्रिकेट और टीम के प्रदर्शन पर रहता है. दरअसल, क्रिकबज को दिए इंटरव्यू में रहाणे ने कहा कि विराट कोहली के बारे में जितनी बात की जाए, उतनी कम है. उन्होंने कोहली को बेहद करीब से देखा है और उनके काम करने के तरीके को समझा है. रहाणे के अनुसार, जब विराट बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, तो उनका जुनून साफ दिखता है. सीखने की इच्छा, मजबूत रवैया और कभी हार न मानने की सोच ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. 

यह भी पढ़ें: शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

कम बोलना घमंड की निशानी नहीं

रहाणे ने यह भी साफ किया कि चुप रहना या कम बोलना घमंड की निशानी नहीं होती. यह विराट कोहली का खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का तरीका है. उन्होंने बताया कि मैच से एक-दो दिन पहले कोहली बहुत कम बोलते हैं और अपने ही जोन में रहते हैं. वह अक्सर म्यूजिक सुनते हैं और खुद को पूरी तरह खेल पर केंद्रित कर लेते हैं. इससे उन्हें मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है. रहाणे ने माना कि शुरुआत में कई खिलाड़ियों को कोहली के इस रवैये को समझने में समय लगता है, लेकिन जो उन्हें करीब से जानते हैं, वे समझ जाते हैं कि यह सब तैयारी का हिस्सा है. उनका कहना है कि इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी विराट के अंदर बेहतर करने की भूख आज भी बनी हुई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
Numerology: इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
MORE
Advertisement