विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली को लेकर फैली गलतफहमियों पर बात करते हुए कहा कि कोहली का शांत और अलग व्यवहार घमंड नहीं, बल्कि खेल पर फोकस और जीत की भूख का हिस्सा है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली के व्यक्तित्व और मैदान के बाहर उनके व्यवहार को लेकर चल रही चर्चाओं पर खुलकर अपनी बात रखी है. लंबे समय तक कोहली की कप्तानी में खेलने वाले रहाणे का कहना है कि विराट को बाहर से देखने वाले लोग कई बार उन्हें गलत समझ लेते हैं. कुछ लोग उन्हें घमंडी मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है.

उनका जुनून साफ दिखता है

रहाणे के मुताबिक कोहली का पूरा ध्यान हमेशा क्रिकेट और टीम के प्रदर्शन पर रहता है. दरअसल, क्रिकबज को दिए इंटरव्यू में रहाणे ने कहा कि विराट कोहली के बारे में जितनी बात की जाए, उतनी कम है. उन्होंने कोहली को बेहद करीब से देखा है और उनके काम करने के तरीके को समझा है. रहाणे के अनुसार, जब विराट बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, तो उनका जुनून साफ दिखता है. सीखने की इच्छा, मजबूत रवैया और कभी हार न मानने की सोच ही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है.

यह भी पढ़ें: शिखर धवन ने रचाई नई जिंदगी की शुरुआत, गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से की सगाई; सोशल मीडिया पर शेयर की खास तस्वीर

कम बोलना घमंड की निशानी नहीं

रहाणे ने यह भी साफ किया कि चुप रहना या कम बोलना घमंड की निशानी नहीं होती. यह विराट कोहली का खुद को मानसिक रूप से तैयार करने का तरीका है. उन्होंने बताया कि मैच से एक-दो दिन पहले कोहली बहुत कम बोलते हैं और अपने ही जोन में रहते हैं. वह अक्सर म्यूजिक सुनते हैं और खुद को पूरी तरह खेल पर केंद्रित कर लेते हैं. इससे उन्हें मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है. रहाणे ने माना कि शुरुआत में कई खिलाड़ियों को कोहली के इस रवैये को समझने में समय लगता है, लेकिन जो उन्हें करीब से जानते हैं, वे समझ जाते हैं कि यह सब तैयारी का हिस्सा है. उनका कहना है कि इतनी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी विराट के अंदर बेहतर करने की भूख आज भी बनी हुई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.