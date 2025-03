भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने रवींद्र जडेजा की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस का कैच लेकर बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली.

वो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने भारत के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है. पिछले मैच में कोहली पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से आगे निकल गए थे.

भारत के लिए सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बने कोहली

विराट कोहली ने जैसे ही जोश इंगलिस का कैच लिए. उनके नाम के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया. वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

Virat Kohli now has the most catches for India in international cricket🔥 Yet another milestone for India's superstar👏#INDvsAUS | #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/Lt6b1PPnQK