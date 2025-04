भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईपीएल के बीच टी20 विश्व कप 2024 का इनाम मिला है. हालांकि वो इन दिनों आईपीएल 2025 में व्यस्त हैं. उनके फैंस को उम्मीद है कि इस बार आरसीबी की टीम ट्रॉफी जरुर जीतेगी. बेंगलुरु को 18वें सीजन में अच्छी शुरूआत मिली है.

लेकिन आईपीएल ट्रॉफी की खुशी विराट कोहली को इस बार मिलेगी या नहीं, ये अगले 1 महीने में तय हो जाएगा. मगर विराट कोहली को बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान ही उनका गिफ्ट भेज दिया है. जो टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद खिलाड़ियों को मिलना था. कोहली को बीसीसीआई और ड्रीम 11 की तरफ से पर्सनलाइज्ड अंगूठी दी गई है. जिसकी कीमत हम आपको आगे खबर में बताएंगे.

विराट कोहली को बीसीसीआई की ओर से हीरे की अंगूठी दी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत करोड़ों रुपये में हो सकती है. इस अंगूठी की असली कीमत कितनी है. इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.

