इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के फाइनल में रॉयल चैंलजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर खिताब जीत लिया है. आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है. आरसीबी की जीत की खुशी में विराट कोहली अपने इमोशन्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, मैच खत्म होने से पहली ही ग्राउंड में बच्चों की तरह रोने लगे. फाइनल आरसीबी की जीत में विराट कोहली का अहम रोल रहा. उन्होंने सबसे ज्यादा 43 बनाए.

रॉयल चैंलजर्स बेंगलुरु 18 साल से IPL ट्रॉपी जीतने का ख्वाब देख रही थी. इसमें सबसे ज्यादा इंतजार विराट कोहली को था. क्योंकि वह जब से आईपीएल शुरू हुआ है, आरसीबी के साथ ही जुड़े हुए थे. आखिरी ओवर जब फेंका जा रहा था. विराट कोहली मैदान में ही इमोशनल हो गए. यह नजारा देखकर फैंस की आंखें भी नम हो गईं. विराट कोहली खुद को काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आंसू को नहीं रोक पाए.

मैदान में विराट के आंसू बता रहे थे कि इस ट्रॉफी की कितनी बेसब्री से इंतजार था. RCB की टीम चैंपियन बनते ही विराट जमीन पर गिरे और आंखों में आंसू लेकर भावुक तरीके से जश्न मनाया.

