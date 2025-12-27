FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नितिन नबीन सबसे आगे, 20 जनवरी तक हो सकती है आधिकारिक घोषणा

Aaj Ka Rashifal: रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

रविवार को किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

क्रिकेट के मैदान पर पसरा मातम, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले कोच का हुआ निधन; सदमे में कैपिटल्स

क्रिकेट के मैदान पर पसरा मातम, मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले कोच का हुआ निधन; सदमे में कैपिटल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी

भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

जिस गेंदबाज ने विराट को किया था आउट, अब किंग कोहली ने उसे दिया स्पेशल गिफ्ट

Virat Kohli in VHT: विराट कोहली ने अपना विकेट लेने वाले गेंदबाज को एक खास तोहफा दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने विशाल को किया गिफ्ट दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 27, 2025, 06:41 PM IST

जिस गेंदबाज ने विराट को किया था आउट, अब किंग कोहली ने उसे दिया स्पेशल गिफ्ट

virat kohli

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने आंध्र प्रदेश और गुजरात के खिलाफ दो मुकाबले थे, जिसमें उन्होंने 131 रन और 77 रनों की पारी खेली. गुजरात के खिलाफ विराट ने 61 गेंदों में 77 रन बनाए और अपने शतक से चूक गए. उन्हें विशाल जायसवाल ने अपनी फिरकी में फंसा लिया और स्टंपिंग करना दी. हालांकि अब विराट ने अपना विकेट लेने वाले गेंदबाज को एक खास तोहफा दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने विशाल को किया गिफ्ट दिया है. 

विराट ने दिया जायसवाल को स्पेशल गिफ्ट

दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला खेला गया था, जब विराट 77 रनों पर बैटिंग कर रहे थे. लेकिन फिर विशाल जायसवाल गेंदबाजी करने आए. विराट ने विशाल पर कदम बढ़ाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ही टर्न हो गई और विकेटकीपर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया. इस तरह विराट अपने शतक से भी चूक गए. हालांकि जिस गेंद से विशाल ने विराट कोहली को आउट किया था, उसी गेंद पर विराट ने उन्हें साइन कर स्पेशल गिफ्ट दिया. 

विराट के विकेट के बाद विशाल ने किया पोस्ट

विशाल जायसवाल ने विराट कोहली का विकेट लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट पर हावी होते हुए देखने से लेकर एक ही फील्ड शेयर करना और उनका विकेट लेना एक ऐसा क्षण है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हकीकत में बदल जाएगा. विराट भाई का विकेट हासिल करना ऐसी चीज है, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा. अवसर, यात्रा और इस खूबसूरत खेल ने मुझे जो कुछ भी दिया है. उसके लिए बस आभारी हूं."

आपको बता दें कि विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में दो मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 131 और 77 रनों की पारी खेली और कुल 208 रन बनाए. हालांकि अब एक खबर आ रही है कि विराट एक और मैच खेल सकते हैं. विराट ने साल 2010 में आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी खेला था. करीब 15 साल बाद फिर विराट इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 10 क्रिकेटर्स, लिस्ट में गिल-राहुल से आगे है ये विदेशी खिलाड़ी
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत के वो 10 IPS ऑफिसर, जिनके खौफ से अपराधियों की कांप उठती थी रूह
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है-हिंदू या मुसलमान? जानिए सरकारी आंकड़े क्या बता रहे हैं
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से परंपराएं
क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे, जानें 25 दिसंबर का Christmas से जुड़ा इतिहास, महत्व और इस दिन से जुड़ी परंपराएं
Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
MORE
Advertisement