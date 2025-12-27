जिस गेंदबाज ने विराट को किया था आउट, अब किंग कोहली ने उसे दिया स्पेशल गिफ्ट

Virat Kohli in VHT: विराट कोहली ने अपना विकेट लेने वाले गेंदबाज को एक खास तोहफा दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने विशाल को किया गिफ्ट दिया है.

विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली दिल्ली क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने आंध्र प्रदेश और गुजरात के खिलाफ दो मुकाबले थे, जिसमें उन्होंने 131 रन और 77 रनों की पारी खेली. गुजरात के खिलाफ विराट ने 61 गेंदों में 77 रन बनाए और अपने शतक से चूक गए. उन्हें विशाल जायसवाल ने अपनी फिरकी में फंसा लिया और स्टंपिंग करना दी. हालांकि अब विराट ने अपना विकेट लेने वाले गेंदबाज को एक खास तोहफा दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने विशाल को किया गिफ्ट दिया है.

विराट ने दिया जायसवाल को स्पेशल गिफ्ट

दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला खेला गया था, जब विराट 77 रनों पर बैटिंग कर रहे थे. लेकिन फिर विशाल जायसवाल गेंदबाजी करने आए. विराट ने विशाल पर कदम बढ़ाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ही टर्न हो गई और विकेटकीपर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया. इस तरह विराट अपने शतक से भी चूक गए. हालांकि जिस गेंद से विशाल ने विराट कोहली को आउट किया था, उसी गेंद पर विराट ने उन्हें साइन कर स्पेशल गिफ्ट दिया.

विराट के विकेट के बाद विशाल ने किया पोस्ट

विशाल जायसवाल ने विराट कोहली का विकेट लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, "उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट पर हावी होते हुए देखने से लेकर एक ही फील्ड शेयर करना और उनका विकेट लेना एक ऐसा क्षण है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हकीकत में बदल जाएगा. विराट भाई का विकेट हासिल करना ऐसी चीज है, जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा. अवसर, यात्रा और इस खूबसूरत खेल ने मुझे जो कुछ भी दिया है. उसके लिए बस आभारी हूं."

आपको बता दें कि विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 में दो मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 131 और 77 रनों की पारी खेली और कुल 208 रन बनाए. हालांकि अब एक खबर आ रही है कि विराट एक और मैच खेल सकते हैं. विराट ने साल 2010 में आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी खेला था. करीब 15 साल बाद फिर विराट इस घरेलू टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए हैं.

