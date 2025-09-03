Bengaluru Stampede: तीन महीने बाद विराट कोहली को आई याद, बेंगलुरु भगदड़ पर तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli on Bengaluru Stampede: बेंगलुरु भगदड़ के तीन महीने बाद विराट कोहली को जान गंवाने वाले लोगों को याद आई है. इस हादसे पर क्रिकेटर ने चुप्पी तोड़ी है.

आईपीएल का 18वां सीजन 2025 में खेला गया था, जिसे पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब अपने नाम किया. आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच फाइनल मुकाबला अहमादाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसे आरसीबी ने 6 रनों से अपने नाम किया था. हालांकि मुकाबला अहमदाबाद में था, तो आरसीबी ने फाइनल के अगले दिन बेंगलुरु में ट्रॉफी का जश्न मनाने का सोचा. लेकिन ये जश्न मातम में बदल गया है और आरसीबी के कई फैंस की जान चली गई. वहीं हादसे के तीन महीने बाद विराट कोहली को इसकी याद आई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

विराट ने बेंगलुरु भगदड़ पर तोड़ी चुप्पी

विराट कोहली ने कहा, "जीवन में वास्तव में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता है, जो हमारी फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे खुशी का क्षण होना चाहिए था. हालांकि वो दुखद में बदल गया. मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं. हमारे फैंस घायल हो गए हैं. आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. साथ में हम देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे."

11 लोगों ने गंवाई थी जान

आपको बता दें कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उम्मीद से ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी. उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 11 आरसीबी फैंस की मृत्यु हो गई. हालांकि विराट कोहली को घटना के 3 महीने बाद इस हादसे की याद आई है. हालांकि अब आरसीबी ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 25 लाख रुपये की राशि देने का ऐलान किया था.

पहली बार खिताब जीती आरसीबी

आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच हुआ था. हालांकि दोनों टीमों में से कोई भी जीतती, तो हमें आईपीएल इतिहास का नया विनर मिलता. लेकिन किस्मत आरसीबी के साथ थी. इस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 190 से अधिक स्कोर बनाया था. लेकिन आरसीबी की घातक गेंदबाजी के आगे पंजाब के शेर टिक नहीं पाए. हालांकि मुकाबला काफी रोमांचक हुआ था. लेकिन आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे और गेंद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश हेजलवुड के हाथों में. उनके सामने शशांक सिंह थे. लेकिन उन्होंने शुरुआत दोनों गेंदें डॉट करवा दी और मुकाबला अपने नाम कर लिया. उसके बाद हेजलवुड ने ज्यादा मेहनत न करते हुए पूरा ओवर खत्म किया.

