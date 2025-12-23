FacebookTwitterYoutubeInstagram
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को बड़ा झटका, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन शुरू होते ही कानूनी पचड़े में फंसा

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद दिल्ली में जमकर विरोध, हाई कमीशन के पास लग रहे नारे, जानें अभी तक क्या हुआ

इन 6 तरीकों से शरीर बताता है कि आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो रहा है

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Virat Kohli को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे फैंस, चिन्नास्वामी स्टेडियम रहेगा खाली? जानिए पूरा माजरा

Virat Kohli in M Chinnaswamy Stadium: विराट कोहली घरेलू क्रिकेट विजय हजारे में काफी लंबे समय के बाद खेलेंगे. लेकिन फैंस उन्हें खेलता नहीं देख पाएंगे.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 23, 2025, 01:37 PM IST

Virat Kohli को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे फैंस, चिन्नास्वामी स्टेडियम रहेगा खाली? जानिए पूरा माजरा

Virat Kohli in M Chinnaswamy Stadium

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने जब से टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया है. उसके बाद से फैंस उन्हें खेलता देखने के लिए तरस रहे हैं. विराट केवल वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं और उम्मीद है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक सिर्फ खेलेंगे. ऐसे में विराट कोहली घरेलू क्रिकेट विजय हजारे में काफी लंबे समय के बाद खेलेंगे. लेकिन फैंस उन्हें खेलता नहीं देख पाएंगे. क्योंकि इस टूर्नामेंट में दिल्ली का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और वहां की हालत काफी खराब है. आइए जानते हैं कि फैंस विराट कोहली को खेलते हुए क्यों नहीं देख पाएंगे?

विराट को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे फैंस?

आपको बता दें कि आरसीबी के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु में ट्रॉफी का जश्न मनाया गया था, लेकिन ये जश्न मातम में तब्दील हो गया था. इस दौरान 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायक हुए थे. ऐसे में इस घटना के बाद विराट का ये चिन्नास्वामी में पहला दौरा होगा. हालांकि बीसीसीआई ने उस घटना के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 का एक मुकाबला भी किसी और मैदान पर शिफ्ट कर दिया था. उस घटना के बाद से क्रिकेट के लिए इस मैदान पर लगभग प्रतिबंधित ही रहा है. 

KSCA के अनुसार, अब इस स्टेडियम में दो स्टैंड आम जनता के लिए खोले जाएंगे. इसमें 2000 से 3000 फैंस बैठ सकते हैं. सरकार का मानना है कि अभी भी स्टेडियम में कई हिस्सों में मरम्मत की दरकार है और उसमें सुधार हो रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार छुट्टियों के मौसम में बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में भीड़भाड़ से बचना चाहती है. विराट और पंत शुरुआती दो मैच खेलेंगे. हालांकि औपचारिक रिपोर्ट 23 दिसंबर आई है और फैसला लिया गया है कि मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस की एंट्री पर बैन रहेगा. 

पुलिस कमिश्नर सीमान्त कुमार सिंह ने कहा, "होम डिपार्टमेंट कमिटी के आधार पर ये फैसला लिया है. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, बेंगलुरु पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने स्टेडियम में का दौरा किया है. उन्होंने ये भी कहा कि होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में स्टेडियम में अब तक कंप्लाइंस का सही तरीका से पालन नहीं किया है. इसी आधार पर कल के मैच के लिए मंजूरी नहीं मिली है."

WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Heart Attack: कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह, हार्ट अटैक के खतरे को करना है कम तो आज ही करा लें ये 5 टेस्ट
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
सर्दियों में जुखाम और बहती नाक से हैं परेशान तो आजमा लें ये आयुर्वेदिक उपाय, बिना दवा मिल जाएगा आराम
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए "ॐ नमः शिवाय" का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
कर्क और कन्या वालों को आज मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
2026 में इन 5 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए होगा टर्निंग प्वाइंट, करियर, आर्थिक स्थिति के लिए होगा बेहतरीन साल
