Virat Kohli को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे फैंस, चिन्नास्वामी स्टेडियम रहेगा खाली? जानिए पूरा माजरा

Virat Kohli in M Chinnaswamy Stadium: विराट कोहली घरेलू क्रिकेट विजय हजारे में काफी लंबे समय के बाद खेलेंगे. लेकिन फैंस उन्हें खेलता नहीं देख पाएंगे.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने जब से टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया है. उसके बाद से फैंस उन्हें खेलता देखने के लिए तरस रहे हैं. विराट केवल वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं और उम्मीद है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक सिर्फ खेलेंगे. ऐसे में विराट कोहली घरेलू क्रिकेट विजय हजारे में काफी लंबे समय के बाद खेलेंगे. लेकिन फैंस उन्हें खेलता नहीं देख पाएंगे. क्योंकि इस टूर्नामेंट में दिल्ली का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और वहां की हालत काफी खराब है. आइए जानते हैं कि फैंस विराट कोहली को खेलते हुए क्यों नहीं देख पाएंगे?

विराट को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे फैंस?

आपको बता दें कि आरसीबी के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद बेंगलुरु में ट्रॉफी का जश्न मनाया गया था, लेकिन ये जश्न मातम में तब्दील हो गया था. इस दौरान 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायक हुए थे. ऐसे में इस घटना के बाद विराट का ये चिन्नास्वामी में पहला दौरा होगा. हालांकि बीसीसीआई ने उस घटना के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 का एक मुकाबला भी किसी और मैदान पर शिफ्ट कर दिया था. उस घटना के बाद से क्रिकेट के लिए इस मैदान पर लगभग प्रतिबंधित ही रहा है.

KSCA के अनुसार, अब इस स्टेडियम में दो स्टैंड आम जनता के लिए खोले जाएंगे. इसमें 2000 से 3000 फैंस बैठ सकते हैं. सरकार का मानना है कि अभी भी स्टेडियम में कई हिस्सों में मरम्मत की दरकार है और उसमें सुधार हो रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार छुट्टियों के मौसम में बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में भीड़भाड़ से बचना चाहती है. विराट और पंत शुरुआती दो मैच खेलेंगे. हालांकि औपचारिक रिपोर्ट 23 दिसंबर आई है और फैसला लिया गया है कि मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस की एंट्री पर बैन रहेगा.

पुलिस कमिश्नर सीमान्त कुमार सिंह ने कहा, "होम डिपार्टमेंट कमिटी के आधार पर ये फैसला लिया है. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, बेंगलुरु पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने स्टेडियम में का दौरा किया है. उन्होंने ये भी कहा कि होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में स्टेडियम में अब तक कंप्लाइंस का सही तरीका से पालन नहीं किया है. इसी आधार पर कल के मैच के लिए मंजूरी नहीं मिली है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.