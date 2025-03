आईपीएल 2025(IPL 2025) के ओपनिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु(RCB) ने कोलकाता नाइट राइडर्स(KKR) को 7 विकेट से पटकनी दे दी. इसके जीत के साथ आरसीबी का आईपीएल 2025 में श्रीगणेश हो गया.

जिस मैच में विराट कोहली(VIRAT KOHLI) ने अपने बल्ले से फैंस को खूब एंटरटेन किया. लेकिन इसी दौरान उनकी सुरक्षा में भारी चूक हो गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

विराट कोहली का कमाल केकेआर के खिलाफ पहले मैच में देखने को मिला. उन्होंने नाबाद 59 रनों की पारी खेली. जिसमें कोहली ने 4 चौके और 3 छक्के जड़े. विराट केकेआर के गेंदबाजों की जब पिटाई कर रहे थे. तभी मैदान के अंदर एक जबरा फैन घुस आया.

Fan Touching the feet of the Virat kohli😍



