ब्रेकिंग न्यूज़

उत्तराखंड में गैंगस्टर को गोली मारने का मामला, पुलिस ने 2 शूटर गिरफ्तार किए

क्रिकेट

क्रिकेट

विराट कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर कोच का बड़ा खुलासा, 'रन मशीन' को लेकर कह दी बड़ी बात

Virat Kohli: विजय हजारे ट्रॉफी में शतक जड़कर विराट कोहली ने शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया. उनके बचपन के कोच ने कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर कोच का बड़ा खुलासा किया है.

राजा राम

Updated : Dec 25, 2025, 11:03 PM IST

विराट कोहली

विराट कोहली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात बड़े मंच और दबाव की हो, तो उनका बल्ला खुद जवाब देता है. विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ शानदार शतक लगाकर न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि अपने भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं को भी नया मोड़ दे दिया. खासकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर उठ रहे सवालों पर अब उनके बचपन के कोच ने स्थिति साफ कर दी है. 

क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी से कम नहीं

विजय हजारे ट्रॉफी 2024 में विराट कोहली की वापसी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं रही. 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में विराट ने दिल्ली के लिए 131 रनों की शानदार पारी खेली. इस दमदार प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली ने 299 रनों के लक्ष्य को 38 ओवर के भीतर ही हासिल कर लिया. यह पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि लंबे समय बाद विराट घरेलू क्रिकेट में नजर आए थे. बावजूद इसके, उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा. उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निरंतरता साफ नजर आई. 

हाल के महीनों में विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं

दरअसल, हाल के महीनों में विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक जड़ा था. इसके बाद घरेलू क्रिकेट में भी शतक लगाकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वह अभी लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा बने रह सकते हैं. इसी बीच 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए विराट के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि विराट न सिर्फ फिट हैं, बल्कि मानसिक और तकनीकी रूप से भी पूरी तरह तैयार हैं. कोच के मुताबिक, मौजूदा समय में विराट भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं और आने वाले बड़े टूर्नामेंट में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है. 

यह भी पढ़ें: बुमराह-पंत ने मांगी माफी... भारत दौरे के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का बड़ा खुलासा, यहां समझिए पूरा मामला

लिस्ट-A करियर का 58वां शतक

आंध्र के खिलाफ शतक के साथ विराट कोहली ने अपने लिस्ट-A करियर का 58वां शतक पूरा किया. इसी मुकाबले में उन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में 16 हजार रन का आंकड़ा भी पार कर लिया. अब तक वह 330 पारियों में 16,130 रन बना चुके हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली का अगला मुकाबला 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ खेला जाएगा. यह मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में होगा और भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होगा. 

इनपुट- ANI

