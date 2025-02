भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया है.

इसी के साथ वो वनडे इंटरनेशनल में 14 हजार रन बनाने वाले 3 तीसरे और भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ 15 रन बनाते ही विराट कोहली ने ये कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है.

