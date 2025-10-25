सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वन डे जीत लिया है. इस मैच जीतने को जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने कहा है कि 'अगले कुछ दिनों में मैं...'
भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में आखिरी मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया है. रोहित शर्मा के शतक की बदौलत टीम इंडिया अपना सम्मान बचाने में कामयाब रही. तीसरे वनडे मैच में सभी की नजरें विराट कोहली के प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, जिसके पीछे शुरुआती 2 मैचों में उनका बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाना था. कोहली जैसे ही सिडनी वन डे में बल्लेबाजी करने उतरे और पहली गेंद खाता खोला तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी. वहीं कोहली अपनी इस पारी में नाबाद 74 रन बनाने में कामयाब रहे और टीम को जीत दिलाकर वापस लौटे.
सिडनी वनडे खत्म होने के बाद कोहली का बड़ा बयान
इस मैच के खत्म होने के बाद कोहली का बड़ा बयान भी सामने आया जिससे काफी कुछ साफ हो गया. कोहली ने सिडनी वनडे के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए शुरुआती 2 वनडे मैचों में शून्य पर आउट होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आप भले ही काफी लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों ना खेल रहे हों लेकिन ये खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है. उन्होंने आगे कहा कि मैं अगले कुछ दिनों में 37 साल का हो जाऊंगा। मुझे टारगेट का पीछा करना हमेशा से पसंद रहा है क्योंकि इससे मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आता है.
ऑस्ट्रेलिया में खेलना काफी अच्छा लगता है
विराट कोहली कहते है कि रोहित शर्मा के साथ इस मैच में विनिंग साझेदारी करके काफी अच्छा लगा. मुझे लगता है हम दोनों ने शुरू से ही स्थिति को काफी अच्छी तरह से समझा है और हमने हमेशा एक जोड़ी के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया है. रोहित शर्मा और अपनी जोड़ी को लेकर कहा कि वर्तमान समय में शायद ही हमसे अनुभवी जोड़ी और कोई होगी. लेकिन जब हम युवा थे तो उस समय हम दोनों को पता था कि बड़ी साझेदारी करने से हम विरोधी टीम से मैच को काफी दूर लेकर जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि हमे ऑस्ट्रेलिया में आके खेलना काफी अच्छा लगता है और हमने यहां बहुत क्रिकेट खेला हैं.
