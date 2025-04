जयपुर के सवाई मानसिहं स्टेडियम में रविवार को IPL का 28वां मैच खेला गया. यह मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुआ. जिसमें आरसीबी ने राजस्थान को 9 विकेट हरा दिया. इस बीच RCB के ड्रेसिंग रूम में एक अजीब वाक्या देखने को मिला. विराट कोहली की किट बैग से अचानक एक बल्ला गायब हो गया. यह देखकर विराट आग बबूला हो गए. इस घटना की वीडियो आरसीबी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है.

दरअसल, विराट कोहली मैच खेलते समय अपनी किट में कई बल्ले साथ रखते हैं. जयपुर में वह 7 बल्ले लेकर गए थे. मैच खत्म होने के बाद विराट जब अपनी किट पैक कर रहे थे तो उनका एक बल्ला गायब था. बैग में सिर्फ 6 बल्ले थे. यह देखकर विराट चौंक गए. उन्होंने इधर-उधर ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनका बल्ला कहीं नहीं मिला. कोहली को लगा कि उनका बल्ला चोरी हो गया.

लेकिन हकीकत में उनके साथी खिलाड़ी टिम डेविड ने प्रैंक किया था. विराट के बल्ले को उन्होंने अपने किटबैग में छिपा दिया था. आरसीबी ने शेयर किए वीडियो में देखा जा सकता है कि विराट कोहली अपने बल्ले के लिए किस तरह परेशान नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उनका सातवां बल्ला नहीं मिल रहा है. थोड़ी देर बाद विराट एक साथी खिलाड़ी के मदद से पता लगा लेते हैं कि बैट डेविड के बैग में है.

बैट मिलने के बाद विराट कोहली मजाकिया अंदाज में गाली देते हुए कहते हैं कि तुम सबको पता था कि बल्ला किसने चुराया है. इस पर टिम डेविड कहते हैं कि उन्होंने बल्ला चुराया नहीं बल्कि उधार लिया था. वह देखना चाहते थे कि विराट को कितनी देर बाद पता लगेगी कि उनका किट बैग से एक बल्ला गायब है.

𝐓𝐢𝐦 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝’𝐬 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐤 𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 😂 🎀



Dressing room banter on point. What did Tim David take from Virat’s bag? Let’s find out. 😉 pic.twitter.com/j9dIP1p2Np