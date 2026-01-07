FacebookTwitterYoutubeInstagram
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU में एडमिशन का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, जानें CUET के तहत एडमिशन पर अहम अपडेट

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली की एंट्री बनी चर्चा का विषय, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक

ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण

जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली की एंट्री बनी चर्चा का विषय, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली वडोदरा पहुंचे, लेकिन शहर में कदम रखते ही उन्हें एक अनचाही परेशानी का सामना करना पड़ा. जिसके बाद देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 07, 2026, 08:13 PM IST

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली की एंट्री बनी चर्चा का विषय, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

विराट कोहली (ANI)

भारतीय क्रिकेट टीम नए साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से करने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज से पहले भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली वडोदरा पहुंच चुके हैं, लेकिन शहर में कदम रखते ही उन्हें एक अनचाही परेशानी का सामना करना पड़ा. दरअसल, जैसे ही विराट कोहली वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद फैंस की भारी भीड़ उन्हें देखने और मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए उमड़ पड़ी. कोहली की एक झलक पाने के लिए फैंस इतने उत्साहित थे कि कुछ देर के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और विराट को चारों ओर से घेरकर सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की. 

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

काफी मशक्कत के बाद विराट कोहली अपनी गाड़ी तक पहुंचे और सीधे होटल के लिए रवाना हुए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस का जबरदस्त उत्साह साफ देखा जा सकता है.  फैंस का यह प्यार जहां कोहली की लोकप्रियता को दर्शाता है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करता है. मैदान के अंदर विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं.  ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए आखिरी वनडे मैच में उन्होंने अर्धशतक जमाया था. 

यह भी पढ़ें: 9 चौके, 10 छक्के... वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका में मचाया गदर, मात्र इतनी बॉल पर जड़ दिया तूफानी शतक

लय को बरकरार रखने की कोशिश  

गौरतलब है कि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में कोहली ने लगातार दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर अपनी क्लास साबित की. उनका यह बेहतरीन प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में भी जारी रहा, जहां विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में टीम इंडिया को कोहली से एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. नए साल में भी उनकी नजर इसी लय को बरकरार रखते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने पर होगी. 

दुनिया के 5 देश जहां हर नागरिक को देनी पड़ती है मिलिट्री सर्विस, यहां खूबसूरत महिलाओं को बनाते हैं सैनिक
ये हैं दुनिया के वो देश, जहां नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स, जानिए क्या है इसके पीछे का कारण
जूनियर कर्मचारियों से लेकर टॉप अफसर तक, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी? जानिए लेवल 1 से 18 की पूरी डिटेल
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
बातों के मोह जाल में फंसा लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, शब्दों के आकर्षण से अपनी बात मनवा ही लेते हैं
इस साल शादी से लेकर गृहप्रवेश और वाहन खरीदने के हैं ये शुभ मुहूर्त, जानें पूरे साल की शुभ तारीखें
2026 में कुंडली में मजबूत करना चाहते हैं सूर्य तो गाय को खिलाएं ये चीजें, जरूर मिलेगी सुख समृद्धि
