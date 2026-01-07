न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विराट कोहली की एंट्री बनी चर्चा का विषय, एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, वीडियो हुआ वायरल

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली वडोदरा पहुंचे, लेकिन शहर में कदम रखते ही उन्हें एक अनचाही परेशानी का सामना करना पड़ा. जिसके बाद देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया.

भारतीय क्रिकेट टीम नए साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से करने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज से पहले भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली वडोदरा पहुंच चुके हैं, लेकिन शहर में कदम रखते ही उन्हें एक अनचाही परेशानी का सामना करना पड़ा. दरअसल, जैसे ही विराट कोहली वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद फैंस की भारी भीड़ उन्हें देखने और मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए उमड़ पड़ी. कोहली की एक झलक पाने के लिए फैंस इतने उत्साहित थे कि कुछ देर के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और विराट को चारों ओर से घेरकर सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की.

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

काफी मशक्कत के बाद विराट कोहली अपनी गाड़ी तक पहुंचे और सीधे होटल के लिए रवाना हुए. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस का जबरदस्त उत्साह साफ देखा जा सकता है. फैंस का यह प्यार जहां कोहली की लोकप्रियता को दर्शाता है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करता है. मैदान के अंदर विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेले गए आखिरी वनडे मैच में उन्होंने अर्धशतक जमाया था.

#WATCH | Gujarat: Former Indian Captain and Star Cricketer Virat Kohli arrives at Vadodara for Team India's ODI match against New Zealand on 11th January. pic.twitter.com/cQbhCghMZy — ANI (@ANI) January 7, 2026

लय को बरकरार रखने की कोशिश

गौरतलब है कि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में कोहली ने लगातार दो शतक और एक अर्धशतक लगाकर अपनी क्लास साबित की. उनका यह बेहतरीन प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में भी जारी रहा, जहां विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से खेलते हुए उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में टीम इंडिया को कोहली से एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. नए साल में भी उनकी नजर इसी लय को बरकरार रखते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने पर होगी.

