आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गॉर्डन स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच से पहले बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया था. जिसमें श्रेया घोषाल, करण औजला और दिशा पटानी फैंस को एंटरटेन करती हुई नजर आई. मगर मैदान में फैंस को ऐसा कुछ देखने को मिल गया. जिससे उनका पूरा पैसा वसूल हो गई.

Virat Kohli overshadowing SRK on his dance #KKRvRCB pic.twitter.com/skToC4K6r9

कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच से पहले विराट कोहली एक्टर शाहरुख खान के साथ पठान के गाने पर खूब नाचे. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

केकेआर और आरसीबी के बीच मैच शुरू होने से पहले केकेआर के सहमालिक और एक्टर शाहरूख खान ने स्टेज पर रिंकू सिंह को बुलाया. उनके साथ स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी वहां मौजूद थे.

जिसके बाद शाहरुख खान ने पहले केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह से कहा की वैसे तो मैच जीतने के बाद तूम मेरे गाने पर बहुत अच्छा डांस करते हो. आज किस गाने पर डांस करोगे. जिसपर रिंकू ने कहा कि लुट पुट गया गाने पर डांस करेंगे.

आईपीएल 2025 के ओपनिंग सेरेमनी में सिंगर श्रेया घोषाल, करण औजला और दिशा पटानी ने फैंस को खूब एंटरटेन किया.

𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐫𝐝 🎤



Karan Aujla brings his signature swag to the #TATAIPL 2025 opening ceremony 🤩#KKRvRCB | @GeetanDiMachine pic.twitter.com/QlVdWbVtCc