ICC वनडे रैंकिंग में की लिस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब! यहां जानें क्यों हुआ ऐसा

Virat Kohli and Rohit Sharma in ICC ODI Rankings: विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम आईसीसी वनडे बैंटिंग रैंकिंग की लिस्ट से गायब हो गया है. यहां जानिए पूरा मामला क्या कहा है.

आईसीसी ने हाल ही में अपनी वनडे बैटिंग रैंकिंग की ताजा लिस्ट जारी की है. लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है. दरअसल, भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिस्ट से गायब हो गया है. हालांकि हैरान वाली बात ये है कि इससे पहले विराट और रोहित दोनों ही बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप-5 में शामिल थे. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.

विराट-रोहित का नाम गायब होने की क्या है वजह?

आईसीसी वनडे रैंकिंग से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब हो गया है. हालांकि सभी फैंस काफी हैरान है और इसके पीछे की वजह जानने में लगे हैं. पहले तो आईसीसी का नियम जानते हैं कि क्या है? आईसीसी रैंकिंग के नियम के मुताबिक, कोई खिलाड़ी टॉप-100 की लिस्ट से तब बाहर होता है, जब वो रिटायरमेंट ले चुका हो या तो 9 से 12 महीने तक कोई भी वनडे मैच नहीं खेला हो.

हालांकि दोनों ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला था, जिसे केवल 6 महीने ही हुए हैं और न ही दोनों ने वनडे से संन्यास लिया है. हालांकि मीडियो रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें नियम नहीं है, बल्कि टेक्निकल ग्लिच हो सकता है. इस मामले में आईसीसी जल्द अपडेट कर सकती है.

इससे पहले दोनों ही बल्लेबाज टॉप-5 में थे शामिल

आपको बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब होने से पहले यानी आईसीसी की ताजा रैंकिंग अपडेट से पहले विराट और रोहित दोनों ही टॉप-5 में शामिल थे. रोहित 756 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान और विराट 736 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर थे. लेकिन अब उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि उनका टॉप-100 से कैसे नाम गायब हो गया है.

