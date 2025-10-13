क्या विराट कोहली-रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा आखिरी? पूर्व भारतीय कोच ने RO-KO को लेकर दिया बड़ा बयान

इजरायली संसद में Donald Trump का विरोध, सांसदों ने लहराया 'Genocide' का पोस्टर
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma: क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा आखिरी बार क्रिकेट खेलने वाली हैं. इसपर रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है.
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज के लिए विराट और रोहित दोनों ही टीम का हिस्सा है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार ऐसा होगा, जब ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे. बीसीसीआई ने रोहित से कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को दे दी है, जिसके बाद ऐसे कयास लग रहे हैं कि विराट और रोहित दोनों ही आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 से पहले वनडे से रिटायरमेंट ले सकते हैं. इस पर पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने रो-को को लेकर किया कहा है.
पूर्व कोच ने रो-को को लेकर दिया बड़ा बयान
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कहा, "ये सीरीज विराट और रोहित दोनों के लिए जरूरी है. खिलाड़ियों की फिटनेस, उनकी फॉर्म और खेलने की भूख पर निर्भर करता है कि वो आगे खेलना चाहते हैं या नहीं. बड़े मैचों में हमेशा अनुभव काम आता है. हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी में देखा ही है. जब बड़ा मैच होता है, तो बड़े खिलाड़ी आगे रहते हैं. इसी वजह से अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है."
उन्होंने आगे कहा, "टेस्ट के मुकाबले भारत की वनडे और टी20 टीम ज्यादा मजबूत है. यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स टीम में अलग प्रभाव डाल रहे हैं. ऐसे में विराट और रोहित को वापसी के बाद अच्छा प्रदर्शन करना होगा."
टेस्ट और टी20 में दोनों ने साथ में लिया संन्यास
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद मैदान से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. उसके कुछ महीनों बाद टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करना था. लेकिन फिर 8 मई को रोहित ने टेस्ट से संन्यास ले लिया. उसके बाद 12 मई को विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. हालांकि अब ऐसी कयास लगाई जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा विराट और रोहित का क्रिकेट करियर का आखिरी दौरा होगा.
