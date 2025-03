आईपीएल 2025(IPL 2025) का आगाज केकेआर(KKR) और आरसीबी (RCB) के मुकाबले से हो गया. जिसके पहले ईडन गार्डन्स में फिल्मी सितारों का जमावड़ा भी लगा. श्रेया घोषाल(Shreya Ghoshal), दिशा पटानी(Disha Patani) और करण औजाल(Karan Aujla) ने अपने परफॉर्मेंस से फैंस का खूब मनोरंजन किया.

जिसके बाद किंग खान (Shah Rukh Khan) और विराट कोहली(VIRAT KOHLI) ने डांस किया. जिस दौरान स्टेज पर रिंकू सिंह (RINKU SINGH) भी मौजूद थे. इस बीच उनसे बड़ी गलती हो गई. उन्होंने कोहली से हाथ नहीं मिलाया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के दौरान स्टेज पर शाहरुख खान के साथ नजर आए. जिसपर रिंकू सिंह को किंग खान ने बुलाया. जिसके बाद जब वो स्टेज पर आए और उन्होंने शाहरुख खान से हाथ मिलाया.

Rinku Singh rejects to shake hands with Virat.

Virat waits to greet him, but Rinku doesn't even bother. Stay humble man 🤡 pic.twitter.com/y6HZ57gCO1