Virat Kohli vs Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हाथ धोकर पीछे पड़े विराट कोहली, इस मामले में कर ली बराबरी

क्रिकेट
Virat Kohli vs Cristiano Ronaldo: विराट कोहली ने फुटबॉल की दुनिया के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस मामले में बराबरी कर ली है. यहां आप पूरा मामला जान सकते हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और फुटबॉल की दुनिया के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों ही एथलीट अपने-अपने खेल के अलावा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. इस बीच एक खबर और आ रही है कि विराट कोहली ने रोनाल्डो की बराबरी कर ली है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विराट ने ये कारनामा किया है. आइए जानते हैं कि विराट ने रोनाल्डो की किस मामले में बराबरी कर ली है.
विराट ने की रोनाल्डो की बराबरी
दरअसल, साल 2025 में विराट कोहली और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों एथलीटों की पोस्ट पर 15-15 मिलियन लाइक का आकंड़ा पार किया है. विराट ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 6 पोस्ट में 15 मिलियन लाइक का आंकड़ा पार किया है. इससे पहले रोनाल्डो की भी 6 पोस्ट पर 15 मिलियन लाइक का आंकड़ा पार किया था.
जल्द होगी विराट कोहली की वापसी
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का ऐलान किया है, जिसमें विराट कोहली का भी नाम है. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने के बाद से मैदान से दूर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट काफी लंबे समय के बाद खेलते हुए नजर आएंगे. फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पहला वनडे खेला जाएगा.
टी20 और टेस्ट से लिया संन्यास
विराट कोहली ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद संन्यास ले लिया था. तब लाखों लोगों का फैंस टूटा था. उसके बाद विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले 12 मई 2025 को टेस्ट रिटायरमेंट ले ली थी. अब वो सिर्फ वनडे खेलेंगे, जिसकी वजह से फैंस विराट को मैदान पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
