'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral

Indian Railway: रेलवे परीक्षा कैंडिडेट्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इन रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Rashifal 18 August 2025: कर्क और तुला वालों के बनेंगे काम, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कितने पढ़े लिखे हैं CP Radhakrishnan? जिन्हें NDA ने देश का अगला उपराष्ट्रपति पद के लिए बनाया है अपना उम्मीदवार

भारत या श्रीलंका, किसने जीता है सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? यहां देखें पूरी लिस्ट

टेस्ट इतिहास के 5 सबसे महंगे ओवर, इस गेंदबाज ने जड़े थे 35 रन

NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित किया

कहीं आपकी प्राइवेसी खतरे में तो नहीं? होटल रूम में ऐसे पकड़ें हिडन कैमरा

टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे MS Dhoni? पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा

सैलरी से नहीं निकल पा रहे महीने के खर्चे? तो अपनाएं ये 7 साइड इनकम प्लान

क्रिकेट

Virat Kohli Video With Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कैजुअल लुक में लंदन की सड़कों पर टहल रहे हैं और बीच सड़क पर अपने फैंस से बात कर रहे हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 17, 2025, 10:04 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट ले ली है, जिसके बाद से वो ज्यादा वक्त लंदन में अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं. हालांकि विराट और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा और उनके दोनों बच्चे काफी समय से लंदन में हैं. विराट केवल मैच खेलने ही भारत आते थे और उसके बाद लंदन वापस लौट जाते थे. इस बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो लंदन की सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं और वो आम जनता से भी बातचीत कर रहे हैं. 

लंदन से आई विराट-अनुष्का की वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन की सड़कों पर टहल रहे हैं. विराट के एक हाथ में छाता है और दूसरे हाथ में पानी की बोतल है. वहीं अनुष्का शर्मा अपने साथ हरे कलर का बैग लिए हैं. हालांकि उनके बच्चे साथ नहीं है. विराट और अनुष्का काफी कैजुअल लुक में हैं. इतना ही नहीं वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट और अनुष्का लंदन की आम जनता से यूंही बीच सड़क पर बात भी कर रहे हैं. 

आखिरी मैच कब खेले थे विराट?

विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में हैं. हालांकि टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट फैंस उन्हें मैदान पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. विराट कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान पर दिखे थे. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. तब विराट ने आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेला था. हालांकि अब विराट अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होनी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

