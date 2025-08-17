'एक हाथ में छाता तो दूसरे में पानी की बोतल...' लंदन की सड़कों पर कैजुअल लुक में नजर आए विराट-अनुष्का, Video Viral
Virat Kohli Video With Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कैजुअल लुक में लंदन की सड़कों पर टहल रहे हैं और बीच सड़क पर अपने फैंस से बात कर रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट के रिटायरमेंट ले ली है, जिसके बाद से वो ज्यादा वक्त लंदन में अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं. हालांकि विराट और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा और उनके दोनों बच्चे काफी समय से लंदन में हैं. विराट केवल मैच खेलने ही भारत आते थे और उसके बाद लंदन वापस लौट जाते थे. इस बीच विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो लंदन की सड़कों पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं और वो आम जनता से भी बातचीत कर रहे हैं.
लंदन से आई विराट-अनुष्का की वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन की सड़कों पर टहल रहे हैं. विराट के एक हाथ में छाता है और दूसरे हाथ में पानी की बोतल है. वहीं अनुष्का शर्मा अपने साथ हरे कलर का बैग लिए हैं. हालांकि उनके बच्चे साथ नहीं है. विराट और अनुष्का काफी कैजुअल लुक में हैं. इतना ही नहीं वीडियो में आप देख सकते हैं कि विराट और अनुष्का लंदन की आम जनता से यूंही बीच सड़क पर बात भी कर रहे हैं.
Virat Kohli And @AnushkaSharma Spotted Strolling Through The Streets Of London.💖— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) August 17, 2025
आखिरी मैच कब खेले थे विराट?
विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में हैं. हालांकि टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट फैंस उन्हें मैदान पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. विराट कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में मैदान पर दिखे थे. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था. तब विराट ने आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेला था. हालांकि अब विराट अक्टूबर में होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होनी है.
