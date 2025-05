भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रविवार को अयोध्या पहुंचे. विराट ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ राम लला मंदिर और हनुमानगढ़ी में मत्था टेका. इस दौरान विराट को देखने के लिए सड़कों पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए. विराट और अनुष्का के आने पर मंदिर के आस-पास कड़ी सुरक्षा की गई.

अयोध्या पहुंचे विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ हनुमानगढ़ी में महंत संजय दास से आशीर्वाद लिया. महंत संजय दास ने कहा कि विराट कोहली और उनकी पत्नी काफी श्रद्धावान हैं. भगवान राम, श्री कृष्ण हनुमान जी में उनकी काफी आस्था है। उनके मन में सनातन के प्रति काफी सम्मान है. वह दर्शन के लिए आए थे. विराट और अनुष्का ने श्री रामलला के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लिया. महंत ने कहा कि अयोध्या में भव्य रूप से श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश-विदेश से लोग यहां पर श्री राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं.

वर्तमान में विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में आरसीबी के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं. हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था. हालांकि विराट कोहली वनडे क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे.

#WATCH | Uttar Pradesh: Indian Cricketer Virat Kohli, along with his wife and actor Anushka Sharma, visited and offered prayers at Hanuman Garhi temple in Ayodhya. pic.twitter.com/pJAGntObsE