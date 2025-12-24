Vijay Hazare Trophy में दिखा सूर्यवंशी का वैभव, 36 गेंद पर जमाई सेंचुरी, तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का जादुई बल्ला एक बार फिर से चला है. विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में बिहार की तरफ से खेलते हुए शानदार शतक बनाया और आज से 39 साल पहले बने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.

वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में जबरदस्त क्रिकेट दिखाते हुए अपना शतक पूरा किया है. ये केवल एक शतक नहीं बल्कि इसने 39 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है. दरअसल विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में शतक जड़ दिया है. इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी लिस्ट-A में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए है. बता दें कि वैभव सूर्यवंशी बिहार की टीम का हिस्सा है. उन्होंने इस शतक के साथ पाकिस्तान के जहूर इलाही का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

जहूर इलाही का रिकॉर्ड ध्वस्त

जहूर इलाही ने साल 1986 में विल्स कप के दौरान पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स की ओर से खेलते हुए रेलवे के खिलाफ लिस्ट-A क्रिकेट में शतक जड़ा था. तब जहूर की उम्र 15 साल 209 दिन थी. वैभव ने अब 14 साल 272 दिन की उम्र में शतक ठोक सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

कप्तान से काट दिया गदर

बिहार के कप्तान सकीबुल गनी के बल्ले ने गदर काट दिया. जो वैभव सूर्यवंशी नहीं कर पाए, वो गनी ने कर दिया। 26 साल के सकीबुल गनी ने लिस्ट ए का सबसे तेज शतक जड़ दिया, खास बात तो ये है कि उन्होंने इस शतक के लिए कुल 32 गेंदे खेली हैं. बिहार ने 6 विकेट के नुकसान पर 574 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया. विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश और बिहार के बीच मैच नहीं बल्कि इस दौरान रिकॉर्ड्स की बारिश हुई है.

10 कम दोहरे शतक से

वैभव सूर्यवंशी ने महज 84 गेंदों में 190 रन की पारी खेली. वह दोहरे शतक से सिर्फ 10 रन से चूक गए. अपनी पारी में उन्होंने 16 चौके और 15 छक्के जड़े. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 36 गेंद में अपना शतक पूरा किया जो उस वक्त अनमोलप्रीत के बाद लिस्ट ए में किसी भी भारतीय का दूसरा सबसे तेज शतक था.

