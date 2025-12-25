विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन टूटे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव के 190 और गनी का शतक, बिहार ने जड़ दिए 574

बुधवार यानी कि 24 दिसंबर 2025 का दिन विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. इस दिन खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी. आइए जानते है कि कैसे

बुधवार 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हुई. ये दिन विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. इस दिन खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी. रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लीग मुकाबले में बिहार ने ऐसी बल्लेबाज़ी की, जिसने रिकॉर्ड बुक्स को ही बदल कर रख दिया. बिहार ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 574 रन बनाए, जो लिस्ट-ए- क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हैं.

इससे पहले तमिलनाडू ने बनाया था रिकॉर्ड

बता दें कि इससे पहले ये रिकॉर्ड तमिलनाडू के नाम था. तमिलनाडू की टीम ने साल 2022 में 506 रन बनाएं थे. दरअसल बिहार की टीम के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि गेंदबाजों की हक्की-बक्की गुल हो गई. वैभव सूर्यवंशी ने केवल 36 गेंदों में शतक पूरा कर लिया और पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. उस समय उनकी उम्र थी 14 साल और 272 दिन.

59 गेंदों में 150

उन्होंने 59 गेंदों में 150 रन पूरे किए, जो पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज़ 150 रन का रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम था. जब वैभव 84 गेंदों में 190 रन बनाकर आउट हुए, तब तक वह 16 चौके और 15 छक्के लगा चुके थे. एक बल्लेबाज के लिए लिस्ट-ए- क्रिकेट में एक पारी में 15 छक्के लगाना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हैं.

गनी और आयुष ने नही छोड़ी कसर

यह जीत सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की नहीं थी. बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने भी तूफानी बल्लेबाज़ी करते हुए 32 गेंदों में शतक जड़ा, जो किसी भारतीय द्वारा लगाया गया सबसे तेज़ लिस्ट-ए शतक है. उन्होंने 128 रन बनाए. वहीं आयुष लोहारुका ने 116 रन की शानदार पारी खेलकर अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज़ों को कोई राहत नहीं दी. तीन शतकों की बदौलत बिहार का स्कोर हर सीमा को पार करता चला गया. विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरे शतक का रिकॉर्ड भले ही न टूट सका, लेकिन इसकी वजह समय की कमी थी, इरादों की नहीं.

