Homeक्रिकेट

क्रिकेट

दिग्गज एथलीट Usain Bolt ने क्रिकेट का उड़ाया मजाक! LA ओलंपिक 2028 में खेल की होगी 128 साल बाद वापसी

Usain Bolt on Cricket: लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक 2028 से पहले बोल्ट ने क्रिकेट का मजाक बनाते हुए एक बयान दिया है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jan 21, 2026, 04:54 PM IST

दिग्गज एथलीट Usain Bolt ने क्रिकेट का उड़ाया मजाक! LA ओलंपिक 2028 में खेल की होगी 128 साल बाद वापसी

Usain Bolt on Cricket

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दुनिया के सबसे तेज इंसान जमैका के दिग्गज एथलीट उसैन बोल्ट ने अपने करियर से संन्यास ले लिया है. ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले बोल्ट अपने बयान से एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक 2028 से पहले बोल्ट ने क्रिकेट का मजाक बनाते हुए एक बयान दिया है. 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होने वाला है. इसको लेकर ही बोल्ट ने टिप्पणी की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

बोल्ट ने क्रिकेट का उड़ाया मजाक

उसैन बोल्ट को क्रिकेट से काफी लगाव था और वो अपना करियर बतौर तेज गेंदबाज करना चाहते थे. लेकिन स्कूल के समय उन्हें उनके कोच ने ट्रैक एंड फील्ट में भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. बोल्ट ने ओलंपिक 2028 में क्रिकेट के शामिल होने को लेकर तंज कसते हुए कहा, "मैंने प्रोफेशनल खेलों से खुशी-खुशी रिटायरमेंट ली है. मैंने काफी लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है. लेकिन अगर वो मुझे बुलाते हैं, तो मैं तैयार रहूंगा." उसके बाद बोल्ट हंसने लगते हैं. उनकी हंसी साफ जाहिर कर रही थी कि वो क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे थे.

बोल्ट ने ओलंपिक में बनाए एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड

उसैन बोल्ट ने अपने करियर में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है. उन्हें इंसान नहीं रोकेट भी कहा जाता है. उन्होंने 100 मीटर की रेस केवल 9.58 सेकेंड में पूरी की थी. उसके बाद 200 मीटर केवल 19.19 सेकेंड में पूरी कर ली थी. बोल्ट का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है. साल 2017 में बोल्ट ने संन्यास लिया था और आज उन्हें महान स्प्रिंटर माना जाता है. 

उसैन ने अपने करियर में ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं. इसके अलावा बोल्ट ने 11 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड अपने नाम किया है. इतना ही नहीं 2008, 2012 और 2016 ओलंपिक में बोल्ट ने डबल गोल्ड जीता है. 

128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी

ओलंपिक 2028 में क्रिकेट की वापसी हो रही है. ये इसलिए भी इतना स्पेशल है, क्योंकि क्रिकेट ओलंपिक में 128 साल बाद शमिल हुआ है. ओलंपिक 2028 में क्रिकेट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इसमें पुरुष और महिला की क्रिकेट टीमों हैं. आखिरी बार ओलंपिक में 1900 में क्रिकेट खेला गया था. महिला और पुरुष दोनों में 6-6 टीमें शामिल होंगी, जो आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से क्वालिफाई करेंगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

