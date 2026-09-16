एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती की जगह किसे मिला मौका? जानें क्यों बाहर हुए मिस्ट्री स्पिनर

Varun Chakravarthy Replacement: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच के बाद भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रर्ती चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे. भारत-अफगानिस्तान सीरीज के बाद एशियन गेम्स 2026 खेला जाना है.

अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच के बाद भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रर्ती चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे. भारत-अफगानिस्तान सीरीज के बाद एशियन गेम्स 2026 खेला जाना है, जिसमें वरुण भी टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन बाजू में खिंचाव के कारण वो एशियन गेम्स से भी बाहर हो गए हैं और अब उनके रिप्लेसमेंट का नाम भी सामने आ गया है. एशियन गेम्स 2026 शनिवार 19 सितंबर से जापान के आइची-नागोया में शुरू होगा. आइए जानते हैं कि वरुण की जगह किसे टीम इंडिया में मौका मिला है .

इस खिलाड़ी को मिला मौका

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "वरुण चक्रवर्ती अनिश्चितकाल के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. विपराज निगम और कुलदीप यादव के रूप में हमारे पास दो विकल्प थे. कुलदीप इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे." हालांकि, इसी वजह से विपराज निगम को एशियन गेम्स 2026 के लिए चुना गया है.

कैसे चोटिल हुए वरुण?

चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के पहले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. उन्हें पूरी तरह फिटनेस हासिल करने में अभी कुछ समय लगने की संभावना है. चक्रवर्ती का नाम वापस लेना भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये 35 वर्षीय खिलाड़ी अफगानिस्तान सीरीज से पहले मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने के बाद राष्ट्रीय टीम में वापस लौटा था. पहले टी20 मैच के बाद वो असहज महसूस कर रहे थे. इसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वापस भेज दिया गया है.

कौन हैं विपराज निगम?

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 वर्षीय विपराज निगम ने अब तक लीग में 19 मैच खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं. खिलाड़ी ने लंबे शॉट लगाने की अपनी काबिलियत का भी अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में लगभग 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. हालांकि, विपराज गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाज से भी टीम के लिए योगदान दे सकते हैं. एशियाई खेलों में पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होगी. भारत क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगा.